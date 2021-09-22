«بتكوين» تهبط بضغط موجة بيع أصول عالمية

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

استمر تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين في تعاملات أمس ليصل إلى أقل مستوى له منذ أغسطس الماضي بعد موجة البيع العالمية للأصول الأعلى مخاطرة مما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية لسوق العملة الرقمية المشفرة إلى أقل من تريليوني دولار. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 7.6% إلى 40237 دولاراً للوحدة الواحدة، قبل أن تسترد بعض خسائرها. وتراجع سعر ثاني أكبر عملة رقمية وهي إيثار إلى أقل من 3000 دولار للوحدة الواحدة.

وتراجعت العملات الأخرى الأقل قيمة مثل كاردانو وسولانا وبولكادوت ودوجكوين بحسب موقع كوين جيكو لمتابعة أداء العملات الرقمية المشفرة.

يأتي تراجع العملات الرقمية في ظل المخاوف من حدوث أزمة سيولة في أسواق المال نتيجة أزمة ديون شركة العقارات الصينية إيفرجراند جروب وهي أكبر مطور عقاري مدين في العالم حالياً.

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