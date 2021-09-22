إتش إس بي سي: اهتمام أكبر لدى 97 % من المصدّرين بالقضايا البيئية والاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

أظهرت نتائج استطلاع سنوي لبنك إتش إس بي سي أن إجمالي 97% من المصدّرين في المنطقة ممن استجابوا لاستطلاع التمويل والاستثمار المستدامين لعام 2021 من البنك باتوا يولون اهتماماً أكبر بالقضايا البيئية والاجتماعية خلال العام الماضي.

وفي إحدى أبرز نتائج الاستطلاع، قال 45% من المصدّرين إنهم يرون بالفعل أثراً للتغير المناخي على عملهم أو نشاطاتهم – أعلى بنسبة 7% فقط قبل عام مضى.

وقال جاريث توماس، المدير الإقليمي للخدمات المصرفية العالمية لدى HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تعكس نتائج الاستطلاع ما نراه على أرض الواقع، إذ بات المصدرون والمستثمرون يقدرون التمويل المستدام. فالأجندة الخضراء باقية والتمويل المستدام محوري لحماية مستقبل كوكبنا. ولابد أن يواصل كل من المستثمرين والمصدرين في الشرق الأوسط الانخراط في موضوع التمويل المستدام لتحقيق فهم أفضل لكيفية اغتنام الفوائد الاقتصادية فضلاً عن الفوائد البيئية والاجتماعية».

ويشمل استطلاع HSBC السنوي آراء أكثر من 2000 جهة من مصدري أسواق مالية ومؤسسات استثمارية ومتخصصي أصول ومالكي أصول حول العالم، مغطياً 19 قطاعاً صناعياً.

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