تباين أداء أسواق الأسهم.. والسيولة تتجاوز 1.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع صعود سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب «أبوظبي الأول» و«إعلامية القابضة»، فيما انخفض سوق دبي متأثراً بهبوط جماعي للأسهم القيادية، على الرغم من مشتريات الأجانب لاقتناص الفرص. وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.11% توازي 8.6 نقاط ليقفل عند 7754.33 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والطاقة والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بنحو 1.2% تعادل 34.5 نقطة، ليغلق عند 2837.54 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل. واستقطبت الأسهم سيولة 1.62 مليار درهم، موزعة بواقع 1.39 مليار في أبوظبي و224.26 مليوناً في دبي. وجرى التداول على 298.47 مليون سهم منها 171.7 مليوناً في أبوظبي و126.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 9168 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي هبوط قطاع العقار 1.43%، ونزل قطاع البنوك 1.18% %. وانخفض قطاع الاستثمار 1.23%. وهبط قطاع النقل 0.51% . وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 100.25 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 21.7 مليونا، وحقق «اكتتاب» أكبر وتيرة صعود بنحو 9.05%، فيما كان «مزايا» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.6%.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%. وتماسك قطاع البنوك. ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%. وتراجع قطاع الطاقة 0.45%. ونزل قطاع العقار 0.25%

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 301.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 301.18 مليون درهم، ثم «الدار» 272.8 مليون درهم، وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 8.4% بالغاً أعلى مستويات منذ يونيو 2011، فيما كان «مجموعة الشارقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه الأجانب والعرب نحو الشراء واقتناص الفرص في سوق دبي بصافي استثمار 36 مليون درهم، فيما مال المواطنون والخليجيون نحو البيع، بينما في أبوظبي مال المواطنون والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 26.2 مليون درهم، بينما اتجه الأجانب والخليجيون نحو البيع.

إفصاح

* قرر مجلس إدارة شركة «أركان» لمواد البناء إصدار سندات إلزامية التحويل للمساهم الوحيد في شركة الإمارات لصناعات الحديد وهي الشركة القابضة العامة «صناعات» بقيمة اسمية درهم واحد لكل منها وبمبلغ أساسي قدره 4.06 مليارات درهم كمقابل لاستحواذ رأس مال شركة الإمارات لصناعات الحديد بالكامل، والموافقة على تحويل هذه السندات إلى أسهم في الشركة، وزيادة رأس مال الشركة من 1.75 مليار درهم إلى 6.85 مليارات.

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