الاتحاد الدولي للاتصالات يختار إماراتيتين سفيرتين لبرنامج الإرشاد السيبراني من أجل المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

اختار الاتحاد الدولي للاتصالات إماراتيتين سفيرتين لبرنامج الإرشاد السيبراني من أجل المرأة، وهو برنامج إرشادي عالمي يهدف لإعداد قيادات نسائية عالمية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز حضور ومشاركة المرأة في هذا القطاع المهم عبر تنمية القدرات، وتقديم نماذج يحتذى بها، وتشجيع التواصل وتبادل المعرفة، وتوجيه المتخصصين في مجال الأمن السيبراني في المستقبل.

والمرأتان اللتان اختارهما الاتحاد لهذه المهمة هما من كوادر هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وهما ميثاء الشعالي، محلل أمن المعلومات، وعائشة المرزوقي، محلل تطوير قدرات أمن المعلومات.

تجربة غنية

وقالت ميثاء الشعالي: «كانت تجربة فريدة غنية بالمعرفة والخبرات اللازمة المتعلقة بمجال الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات، وأمن لنا هذا البرنامج فرصة الاحتكاك مع مختصين وزملاء من مختلف دول العالم، ما ساهم في إثراء معارفنا من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، لقد أظهر لنا البرنامج الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مجال الأمن السيبراني، خصوصاً ونحن نعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية».

وقالت عائشة المرزوقي، محلل تطوير قدرات أمن المعلومات: «هذا البرنامج العلمي المهم، الذي يفتح الباب أمام نساء العالم لدخول قطاع الأمن السيبراني والعمل في واحد من أهم القطاعات في وقتنا هذا وفي المستقبل القريب، إن توجه دول العالم نحو التحول الرقمي واعتماد الخدمات الذكية في مختلف المجالات، خلق حاجة كبيرة لتدريب كوادر بشرية متخصصة بالأمن السيبراني، بما في ذلك الكوادر البشرية النسائية».

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