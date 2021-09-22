تعريف مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة بمشاريع الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إريك هالكومب حاكم ولاية إنديانا الأمريكية، وبحث معه سبل تطوير علاقات التعاون لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة في كافة القطاعات، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والزراعة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

جاء اللقاء في إطار زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى للولايات المتحدة. وضم الوفد عدداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال لبحث أوجه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمارات بين الإمارات والولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.

كما أطلع الزيودي مؤسسات ومجتمع الأعمال والشركات خلال اجتماعات عدة على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية للإمارات خلال المرحلة الماضية، ومشاريع الخمسين والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الشركات الأمريكية.

نموذج يحتذى

وأكد الدكتورالزيودي قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، والتي تشكل نموذجاً فريداً ومميزاً يحتذى عالمياً، مشيراً إلى أن تنمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تكتسب أهمية استثنائية في ظل السير على درب الانتعاش الاقتصادي وتجاوز تداعيات الجائحة. وسنعمل على تعزيز أوجه التعاون على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة. ودعا حاكم ولاية إنديانا إلى المشاركة في معرض إكسبو للتعرف على الحوافز الاستثمارية والتجارية الجديدة التي توفرها بيئة الأعمال في الدولة.

وأكد إريك هالكومب تطلعه لتقوية روابط التعاون الاقتصادي وحرصه على مواصلة تعزيز الشراكة بين ولاية إنديانا والإمارات في كافة القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية لدى الجانبين، لا سيما التنقل والاتصال والقطاعات الحيوية التي تسهم في بناء اقتصاد المستقبل، مثمناً الدعوة للمشاركة في فعاليات إكسبو دبي، وحرصه على تحقيق مشاركة نوعية في أنشطة المعرض.

شركة أدوية

كما التقى الدكتور ثاني الزيودي، ألفنسو شيتو زلويتا نائب الرئيس الأول لشركة «إيلي ليلي»، رئيس شركة ليلي إنترناشيونال في ولاية إنديانا، وبحث معه سبل تعزيز التعاون التجاري بين الشركة وأسواق الإمارات في تجارة الأدوية وتشجيع الاستثمار المتبادل والمشترك في قطاع الصناعات الدوائية، وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية للشركات بما يعزز حضور الشركة في الدولة سواء في تجارة الأدوية أو كمستثمر عالمي رائد في مجال الإنتاج الدوائي، ولا سيما أن الإمارات تعد ثاني أكبر سوق للشركة عالميا.

والتقى الدكتور ثاني الزيودي ممثلي غرفة تجارة إنديانا بحضور عدد من المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الخاص بالولاية، وبحث الجانبان تطوير سبل التعاون بين رواد الأعمال والشركات الإماراتية والشركات في الولاية، لزيادة أنشطتهم ومشاريعهم.

كما التقى عددا من مؤسسات الأعمال في نيويورك، لبحث سبل تطوير أطر التعاون المشترك، حيث بحث مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي سبل تعزيز التعاون والتكامل لتنمية التجارة وأنشطة الاستثمار مع شركات المجلس. والتقى مسؤولي وكالة إمباير ستيت للتنمية الاقتصادية، وبحث معهم سبل توسيع استثمارات الوكالة وزيادة أنشطتها التجارية ومشاريعها في الإمارات، وتوفير كافة التسهيلات ومقومات التوسع والنجاح التجاري لأنشطتها، داعياً إلى مشاركة الوكالة في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

صادرات

احتلت ولاية إنديانا المرتبة الثامنة عشرة في قائمة أكبر المدن المصدرة إلى الإمارات في عام 2020، حيث صدرت ولاية إنديانا في عام 2020 سلعاً وخدمات بقيمة 251.1 مليون دولار إلى الإمارات، والتي أسهمت في دعم 1878 وظيفة بالولاية، فيما بلغ حجم البضائع المصدرة من الولاية إلى الإمارات بين 2017 إلى 2020 نحو 928 مليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز