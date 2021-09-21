شركة الصير البحرية تكشف عن تقنيات جديدة للأمن البحري في معرض موناكو لليخوت

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الصير البحرية التي تعمل في قطاعات بحرية متعددة وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، عزمها عن الكشف عن تقنيات أمنية جديدة في معرض موناكو لليخوت 2021 هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تجتذب تقنية الأمن البحري الجديدة لشركة الصير مارين طلبيات من أسواق عالمية جديدة خلال فترة المعرض، حيث تقدر قيمة سوق صناعة الأمن البحري العالمي بـ 19.87 مليار دولار وفقاً لشركة اليانز جلوبال.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «برزت شركة الصير مارين كواحدة من الشركات البحرية الرائدة في الشرق الأوسط، وبعد إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعتزم تسريع النمو الإقليمي والدولي بشكل أكبر، ففي معرض موناكو لليخوت، سيكون لدينا إمكانية الوصول إلى شبكة ذات صلة عالية من اللاعبين العالميين في هذا المجال، ونتطلع إلى بناء كتاب أعمالنا على أرض الواقع».

يقام المعرض في الفترة حتى 25 سبتمبر في ميناء هرقل الشهير في موناكو ويركز على اليخوت الفاخرة والصناعات البحرية. وتستهدف الصير مارين من خلال منصتها نمو الأعمال التجارية الدولية من خلال الاستفادة من شبكة موناكو لليخوت من خبراء الصناعة ومصنعي السلع الفاخرة. ونحن واثقون من أن معرض هذا العام يشكل ساحة مميزة للحصول على فرص إبرام صفقات مستقبلية والمساهمة في الحوار حول اتجاهات الملاحة البحرية واليخوت في المستقبل.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التآزر التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع تغير العالم وظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

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