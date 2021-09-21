«تراخيص» تنفّذ 5000 جولة تفتيشية

المصدر: دبي- البيان

نفذت دائرة التخطيط والتطويرــ تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، 5220 جولة تفتيشية داخل نطاق مرافق التجزئة بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها، خلال النصف الأول 2021، والتي أسفرت عن تحرير 169 مخالفة.

وأوضح المهندس عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، إن الدائرة نفذت عدداً من الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي، تحت إشراف قسم التفتيش التجاري والتجزئة التابع لإدارة الترخيص التجاري بالدائرة، موزعة على عدد من المناطق التابعة للدائرة حسب جدول محدد، ووفقاً لمعايير معينة يتم اتباعها خلال عمليات التفتيش.

وأفاد أن قسم التفتيش التجاري والتجزئة يضم عدداً من المفتشين المختصين، للتأكد من الامتثال للوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية التي ينبغي اتباعها، حيث تنوعت المخالفات المرصودة بين عدم الالتزام بشروط والقوانين واستغلال مساحات إضافية دون تصريح رسمي، وعدم الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لمواجهة فيروس «كوفيد 19».

وأكّد بالهول أن «تراخيص» تباشر جولات التفتيش في المناطق التابعة لها، للتحقق من عدم وجود أي ممارسات غير قانونية ضمن المرافق والمحال التجارية والمنشآت المؤقتة، والاستخدام غير المصرح به للمناطق والمرافق المشتركة، التابعة لمناطق التطوير الخاصة، وما يترتب عليها من إجراءات جزائية وعقابية للمخالفين.

وشدد على عزم «تراخيص» على مواصلة وتكثيف حملاتها التفتيشية لمنع ومحاسبة المنشآت والأفراد ممن لا يلتزمون بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وتطبيق العقوبات والغرامات التي تنص عليها القوانين والأنظمة بالدولة ضد مرتكبي المخالفات، كما أكد سعي دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص لمتابعة التزام المؤسسات التجارية بتطبيق الممارسات الصحيحة وتوجيه العملاء إلى الالتزام باللوائح والقوانين والإرشادات التوجيهية لضمان مستوى عال من السلامة، وجودة العمل في مرافق التجزئة.

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