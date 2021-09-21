مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات تشهد نمواً ملحوظاً

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات» أن قاعدة عملاء مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات SmartHub تشهد نمواً ملحوظاً، يعزى بالدرجة الأولى إلى تنوع المراكز وشموليتها لتوفر البيئة المثالية للترابط الشبكي إقليمياً مع المستخدمين النهائيين.

وأضاف: «بصفتها واحدة من أكبر مراكز البيانات المستقلة في المنطقة، تُعد مراكز SmartHub بمثابة جسر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يربط القارات ببعضها بعضاً، وتعمل على دعم العمليات الحيوية للعملاء الدوليين. وتلتزم اتصالات بجعل مراكز SmartHub الوجهة المفضّلة للمشغلين حول العالم ومزودي الخدمات السحابية وتبادل البيانات وغيرها من الشركات التي تبحث عن خدمات المراكز الذكية للبيانات بمستوى متطور».

وتعد مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات شريكاً رقمياً للشركاء الدوليين بمختلف الصناعات، بما في ذلك شركات الاتصالات، ومشغلو الخدمات غير التقليدية، ومزودو الخدمات السحابية، وشبكات بث المحتوى، والخدمات المالية، ومنصات الألعاب الإلكترونية. وترتبط مراكز اتصالات شبكياً بمجموعة من الكابلات البحرية المستقلة، التي تتصل مع أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يسهم في تزويد الخدمات إلى أكثر من 2 مليار شخص بزمن استجابة 30 مللي ثانية فقط لضمان أفضل التجارب للعملاء.

كما تُصنف مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات SmartHub بأنها أكبر نقطة اتصال للكابلات البحرية في المنطقة، لتتيح للمشغلين مجموعة من الخدمات المرنة برسوم ملائمة، بما في ذلك خدمة البيانات والمكالمات الصوتية، وخدمات الهاتف المتحرك والأقمار الاصطناعية وتبادل حركة البيانات.

وحصلت «اتصالات» مؤخراً على لقب «أفضل مشغل إقليمي للمراكز الذكية للبيانات» في حفل جوائز «جلوبال كاريير كوميونيتي 2021» في العاصمة الألمانية برلين، وهو اللقب الذي يمنحه منظمو الحفل تكريماً لمشغلي الاتصالات ذوي الخدمة المميزة والمبادرات الفعّالة في إيجاد الحلول والخدمات الجديدة، التي تُحدث الأثر الإيجابي في الأعمال.

وقال علي أميري: «تلتزم اتصالات بالسعي للتميز والابتكار وهو ما أتاح للمراكز الذكية للبيانات SmartHub أن تصبح أحد أكثر مراكز البيانات تطوراً ونمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. وأصبحت مراكزنا جزءاً حيوياً من البنية التحتية الرقمية في المنطقة وستواصل تقديم الخدمات ذات المستوى العالمي لعملائنا لتلبية احتياجاتهم المتغيرة».

وتتألف منظومة المراكز الذكية للبيانات SmartHub من 3 منشآت هي مركز SmartHub 1 الفجيرة، ومركز SmartHub 2 الفجيرة، ومركز SmartHub دبي. وتقوم «اتصالات» حالياً ببناء المركز الرابع في دولة الإمارات والذي من المقرر أن يستكمل في الربع الأول من عام 2022، في خطوة تهدف إلى رفع القدرات والسعات الدولية للمراكز لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء الدوليين في أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكيتين.

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