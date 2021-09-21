دبي تستضيف أول ندوة للبلوك تشين وتطبيقها في الاقتصاد الذكي 7 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي أكبر حدث في المنطقة، حيث سيلتقي الخبراء في عالم تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة في الندوة الأولى حول «تطبيق تقنية البلوك تشين في الاقتصاد الذكي»، وذلك في يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر2021 في فندق اتلانتس النخلة، وذلك في إطار سعي حكومة دبي إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في تبني التكنولوجيات الذكية الواعدة.

وسيناقش مجموعة من أمهر الخبراء والمختصين خلال هذا المؤتمر اتجاهات الأسواق الحالية في منصات تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة وكيفية تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين الأمثل في مجالات عدة مثل الاستثمار، التعليم، الصحة والمشاريع المستقبلية وسيحظى المستثمرون بهذه الفرصة بدرجة كبيرة من الكفاءة والأمن والخصوصية.

سيتم حدث الافتتاح يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر وبعد الافتتاح سيناقش خبراء تقنية البلوك تشين والحضور والمتحدثون مواضيع عدة؛ مثل اتجاهات الاستثمارات الناشئة في تقنية البلوك تشين؛ الدعم الحكومي لتطبيق البلوك تشين في الاقتصاد، بالإضافة إلى توفير فرص للأعمال والمشاريع الناشئة للتواصل مع العديد من المستثمرين والعملاء حول العالم. وسيتثنى للمستثمرين أيضاً التحدث مع الخبراء لإيجاد حلول وتوجيهات فعّالة للشركات، في سوق مليء بالتحديات ولكنه يوفر أيضاً فرصاً قيّمة.

ويعد هذا المؤتمر نقطة التقاء مهمة لبناء العلاقات من خلال التفاعل والتواصل والتعاون مع كبار الخبراء والمديرين التنفيذيين في الصناعة ومديري التمويل وأصحاب الرؤى الواسعة في تخطيط المشاريع وتطويرها.

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