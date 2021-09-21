دو توفر باقة «انطلق» الجديدة للأعمال لدعم نمو الشركات الصغيرة بجميع أنحاء الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير باقة «انطلق» الجديدة للأعمال، رسمياً، لشريحة محددة من الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر الباقة الجديدة حلول اتصال متكاملة ومجموعة من المزايا التي صممتها دو لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الثابت من جانب العملاء الذين يديرون أعمالهم من المنزل أو من مكاتب وشركات صغيرة، مما يتيح لهذه الشريحة من العملاء المضي قدماً في إدارة وتنمية أعمالهم ومشاريعهم. وتشمل المزايا التي توفرها الباقة بيانات للاتصال السلس بالإنترنت ومكالمات مجانية للهاتف الثابت، وفعالية وكفاءة أكبر من حيث التكلفة، بالإضافة إلى سهولة وسرعة عملية تركيب وتفعيل الباقة.

ويأتي طرح باقة «انطلق» الجديدة للأعمال في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دو لدعم رؤية دولة الإمارات ومساعيها الحثيثة لتوفير بيئة ملائمة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تهدف دو من خلال هذه الباقة إلى تزويد الشركات الصغيرة بما تحتاجه من خدمات وحلول اتصال مبتكرة تساعدها على الابتكار والازدهار وتبني الخدمات الذكية للعب دور محوري في التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وسيحصل عملاء المؤسسات الذين يشتركون في الباقة الجديدة مقابل 399 درهماً / الشهر على اتصال غير محدود بالإنترنت الثابت، ومكالمات غير محدودة للهاتف الثابت، إضافة إلى جهاز توجيه «راوتر» متقدم. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من الميزات الإضافية الأخرى، بما في ذلك جهاز بطاقة الائتمان وبرامج Microsoft Office 365 وغيرها من الميزات الأخرى التي تدعم العمليات اليومية. وتتيح باقة «انطلق» للعملاء من المؤسسات الحصول على تجربة رقمية متكاملة وجديدة تماماً من خلال التفعيل الفوري لباقات الإنترنت وخطوط الهاتف الثابت، فضلاً عن مستوى أعلى من الكفاءة في التكاليف مقارنة بالخدمات العادية للهاتف الثابت.

وبالنظر إلى الاحتياجات المتطورة للشركات، تقدم دو باقة «انطلق» الجديدة للأعمال مع مجموعة من المزايا الحصرية. وتمثل الباقة الجديدة خطوة إضافية من دو لتمكين عملائها من المؤسسات، حيث تساهم الميزات التي تقدمها الباقة مثل البيانات غير المحدودة ومستوى التميز في الأمور التقنية إلى جانب التكاليف المنخفضة وكفاءة وموثوقية حل الاتصال الجديد في دعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات خلال السنوات القادمة. وتعتبر باقة «انطلق» حل اتصال مبتكرا ضمن خدمات الهاتف الثابت تم تصميمه خصيصاً للأعمال المكتبية ومتاجر التجزئة الصغيرة والمؤسسات التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 9 موظفين ولا تتطلب سرعات ثابتة في الوقت نفسه.

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