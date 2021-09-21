أبوظبي البحرية شريك استراتيجي لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، الجهة المُنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب، الحدث المتخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك، عن تعاونها مع «أبوظبي البحرية»، التابعة لموانئ أبوظبي بصفتها شريكاً استراتيجياً لدعم المعرض في نسخته المقبلة التي ستقام خلال الفترة من 31- 16 أكتوبر في مرسى أدنيك في أبوظبي.

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لأدنيك: «نرحب بالشراكة مع أبوظبي البحرية لدعم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021، حيث نتطلع إلى عودة الفعالية السنوية التي تستقطب مجموعة واسعة من الزوار والجهات العارضة من المهتمين بصناعة القوارب والرياضات المائية والأنشطة البحرية والراغبين في الاستفادة من الأنشطة الترفيهية والشركات البحرية في أبوظبي. ونتطلع لاستضافة الحدث في أكتوبر المقبل، والذي سيسهم في تعزيز المبيعات التجارية في المجالات البحرية في دولة الإمارات وتعزيز أداء قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي».

وقال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: «نحرص على التعاون مع شركائنا لوضع إطار عمل تنظيمي يلبي احتياجات الأفراد والشركات، ويسهم في تطوير بنى تحتية وخدمات عالمية المستوى، ويضمن استمرارية البيئة البحرية الفريدة في إمارة أبوظبي لتستفيد منها الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحويل الإمارة إلى عاصمة بحرية عالمية. ويسرنا أن نكون شريكاً استراتيجياً في حدث متميز مثل معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يتيح لمجتمع الترفيه البحري المحلي والعالمي فرصة للتواصل واستطلاع آخر التطورات في القطاع البحري، ويعرض أمام العالم الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي كوجهة بحرية دولية متميزة».

ويمكن للزوّار الاستمتاع بفعاليات المعرض الذي يتيح لهم فرصة مميزة لمشاهدة أحدث القوارب واليخوت والمنتجات البحرية والمعدات الخاصة بالأنشطة البحرية، وأحدث معدّات الصيد والترفيه المائي، وغيرها من المنتجات المميزة التي تستعرضها مجموعة واسعة من الشركات في دولة الإمارات والعالم. وسيقام المعرض وسط مجموعة من تدابير الصحة والسلامة التي سيجري تطبيقها لضمان سلامة الزوار والجهات العارضة.

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