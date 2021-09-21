«نخيل» تقدم مساكن فاخرة على الواجهة البحرية جاهزة للسكن وعلى المخطط في «بورتو مونتينيغرو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «نخيل»، تقديم «بورتو مونتينيغرو»، المجتمع السكني المتكامل على الواجهة البحرية وموطن اليخوت الفاخرة، والذي يضم مجموعة حصرية من المساكن الفاخرة المستوحاة من الريفيرا الإيطالية، على طول ساحل البحر الأدرياتيكي في مونتينيغرو «الجبل الأسود»، مع وحدات جاهزة للسكن وعلى المخطط متاحة للاستثمار.

تقع «بورتو مونتينيغرو» في قلب خليج كوتور في مونتينيغرو، وتوجت أخيراً بأفضل مرسى لليخوت الفاخرة في العالم، حيث تضم مساكن تقع بين الجبال والبحر الأدرياتيكي الأزرق الصافي، وتوفر فرصة حصرية للحصول على جنسية مونتينيغرو «الجبل الأسود» عبر وحدات مختارة ولغاية يناير 2022.

وتوفر المساكن في «بورتو مونتينيغرو» إمكانية تحقيق عائد مجز على الاستثمار، ودخل ثابت ومضمون من خلال تأجير الوحدات ومنازل العطلات. وتوفر حالياً فرصاً للاستثمار في ثلاثة أحياء ضمن المخطط الرئيسي لـ«بورتو مونتينيغرو». وتحتوي «بورتو مونتينيغرو» على مرسى متطور، يوفر جميع الخدمات، ويتألف من 450 رصيفاً بحرياً، حيث حصدت على لقب أفضل مرسى لليخوت الفاخرة في العالم في أغسطس 2021، وأفضل مرسى لليخوت الفاخرة في البحر الأدرياتيكي العام الماضي، وتحظى بأهمية كبيرة كأفضل مرسى في البحر الأبيض المتوسط. وسرعان ما أصبحت هذه الوجهة الطموحة، المحاطة بالطبيعة الخلابة، ونمط الحياة الشهير، وبرامج التسلية والترفيه المتنوعة، واحدة من بين أكثر العناوين السكنية والترفيه شهرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

«إيلينا ريزيدنسز»

يضم مجمع «إيلينا ريزيدنسز»، 50 وحدة فاخرة متاحة للتملك الحر، جاهزة للسكن، ومكونة من استوديوهات، وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وبنتهاوس، مع إطلالات مذهلة على البحر والجبل، ومتاجر للتجزئة ومطاعم في الموقع. وتضم أيضاً حوض سباحة، ومركز للياقة البدنية مخصص للمقيمين، وفريق مخصص لأسلوب الحياة، وإمكانية الدخول إلى نادي الملاك الحصري لإدارة العقارات والتأجير. وسيتمتع أيضاً جميع ملاك الوحدات في «إيلينا ريزيدنسز» بعضوية نادي «بورتو مونتينيغرو» لليخوت الحصري.

«ريجنت بول كلوب ريزيدنسز»

يضم «ريجنت بول كلوب ريزيدنسز»، 129 وحدة فاخرة جاهزة للسكن عبر جناحين «أكوا» و«بايا»، وتتكون من استوديوهات، وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وبنتهاوس مع تراسات على السطح توفر مناظر خلابة. ويحتوي المجمع على حوض سباحة «إنفينيتي» خاص به، وحوض سباحة مخصص للتمارين الرياضية، وآخر مخصص للصغار، ومقهى بجانب المسبح، مع إمكانية الوصول مباشرة إلى خدمات فندق ريجنت من فئة الخمس نجوم في الموقع، ووسائل الراحة وبرنامج التأجير. وسيتمتع أيضاً الملاك بعضوية نادي «بورتو مونتينيغرو» لليخوت.

«بوكا بلايس»

يعد «بوكا بلايس»، أول مشروع ساحلي في مونتينيغرو «الجبل الأسود» يوفر الجنسية للمستثمرين، وهو عبارة عن مجتمع سكني جديد يضم 213 وحدة حصرية ومدارة، مكونة من شقق، ودوبلكس وبنتهاوس. يتميز المجمع المتعدد الاستخدامات، بمرافق من فئة الخمس نجوم، ومفهوم صحي متطور، مع فندق صحي جديد فاخر يضم 240 غرفة، ومجموعة من مرافق التسوق، والمطاعم والترفيه، وإمكانية الدخول إلى برنامج إدارة «إم - ريزيدنسز» الحصري للملاك غير المشاركين في برنامج التأجير الفندقي.

وتجري حالياً الأعمال الإنشائية في «بوكا بلايس»، حيث من المتوقع تسليمه في الربع الرابع من 2023. وتمنح جنسية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، العديد من المزايا بما في ذلك السفر من دون تأشيرة إلى 124 دولة، وتكلفة معيشة منخفضة ضمن مجتمع متعدد الجنسيات مع نمط حياة يطغى عليه الطابع المتوسطي. ومونتينيغرو مرشحة رسمياً للانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول 2025.

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