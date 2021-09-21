«ملتي بلاي» التابعة لـ «العالمية القابضة» توسع استثماراتها بقيمة 55 مليون درهم في «فايرفلاي» الأمريكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة «ملتي بلاي» للاستشارات التابعة والمملوكة بالكامل من قبل الشركة العالمية القابضة، توسيع استثماراتها بقيمة 55 مليون درهم في منصة الوسائط الرقمية الأمريكية «فايرفلاي» لتقديم خدمة وسائط إعلام ديناميكية عبر تثبيت الشاشات الإعلانية الخاصة بها على سيارات الأجرة والنقل المشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتضمن الخطوة إنشاء مكتب مشروع مشترك مع فايرفلاي في أبوظبي، وذلك عقب الاستثمار الأولي لـ «ملتي بلاي» في مايو 2021. ويدعم منصة «فايرفلاي»، التي تتخذ من سان فرانسسكو مقراً لها، مستثمرون بارزون مثل جوجل فينتشرز وإن إف إكس وصندوق StartX التابع لجامعة ستانفورد.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ملتي بلاي»، تتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية «ملتي بلاي» الرامية إلى توسيع حصتها السوقية في الإعلانات الرقمية الخارجية، وتأتي استكمالاً لاستثمارنا الأخير في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إذ نتطلع إلى توسيع نطاق الإعلانات من السيارات في الإمارات العربية المتحدة. كان أداء «فايرفلاي» لافتاً للنظر بالتزامن مع تعافي المدن من جائحة «كوفيد19» وعودة العلامات التجارية لوضع الإعلانات الخارجية بهدف التواصل مع المستهلكين. نعزز من خلال هذه الصفقة التزامنا بتوفير استراتيجيات تسويق مبتكرة قائمة على التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى».

وقال كان جوناي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«فايرفلاي»: مع استمرار نمو «فايرفلاي» بوتيرة متسارعة، يسعدنا توسيع شراكتنا مع «ملتي بلاي» من خلال جولة الاستثمار الثانية ومكتب المشروع المشترك الذي سيمكننا من الوصول إلى سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نرى فرصة كبيرة لتوسيع نطاق أعمالنا فيها.

وتعمل الشركة في جميع أنحاء المدن الأمريكية الكبرى مع شركات سيارات الأجرة والنقل المشترك من خلال تثبيت شاشاتها الإعلانية على ظهر السيارات. وتقدم هذه الشاشات محتوى متغيراً حسب الموقع يعتمد على مشغلات اتصال واي فاي. وتضمن شاشات «فايرفلاي» ملايين المشاهدات للمُعلنين شهرياً. وفي يونيو 2021، أصبحت فايرفلاي أكبر منصة إعلامية على ظهر سيارات الأجرة أمريكا الشمالية بعد الاستحواذ على Curb Taxi Media، الأمر الذي أتاح لها الوصول إلى أكثر من عشرة آلاف شاشة على ظهر السيارات وتوسيع نطاق تقنيتها وشبكتها بشكل كبير.

و«ملتي بلاي» المعروفة سابقاً باسم «ملتي بلاي» للاستشارات التسويقية مقرها أبوظبي، وهي تستثمر في الأعمال التجارية التي تركز على التكنولوجيا في الأسواق والصناعات سريعة النمو.

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