غرفة عجمان تبحث آفاق التعاون مع «الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفداً من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز الابتكار في بيئات العمل، والاستفادة من الخبرات والأدوات المتاحة.

حضر الاجتماع ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وإيمان الشامسي، مدير إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان، إلى جانب إيان هنري إدغار، مدير أكاديمية التدريب في مركز الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وإسماعيل طوق، مدير مختبر الشارقة المفتوح للابتكار.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الطرفين، وآليات بناء الشراكات المستقبلية بهدف دعم وتشجيع الابتكار في إمارة عجمان، وتأسيس مشاريع قائمة على الابتكار تدعم قطاع الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تقديم المزيد من التسهيلات لهم.

وأكد ناصر الظفري حرص غرفة عجمان على تنويع شراكاتها مع مختلف الجهات المعنية بتعزيز الابتكار في المجتمع المحلي، بهدف إطلاق مشاريع ومبادرات ابتكارية تعزز هذا المفهوم في بيئات العمل، وتسهم في تحقيق جميع أهداف ومشاريع غرفة عجمان نحو مستقبل اقتصادي واعد ومستدام. موضحاً أن ترسيخ مفهوم الابتكار في مجال تطوير الأعمال هو الأداة الأمثل لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية إمارة عجمان وزيادة جذب الاستثمار.

وتسعى غرفة عجمان إلى التعاون مع شركائها لدعم ورعاية مصالح أعضائها وضمان نجاحهم من خلال تهيئة بيئة أعمال إيجابية تتبنى الابتكار كنهج لتحقيق التطور ومعالجة التحديات، والمضي قدماً في تنمية التجارة وقطاع الأعمال، فيما يلتزم مجمع الشارقة للبحوث التكنولوجيا والابتكار بتكريس جهوده كمركز بحوث وابتكار رئيسي في الإمارات، حيث يربط جميع أصحاب المصلحة تحت سقف واحد، عبر توفير مساحة عمل تقنية تعزز الإبداع الفني، لضمان ترجمة وتحويل الأفكار إلى منتج كامل من خلال ورش عمل ودورات تخصصية على يد نخبة من المختصين والخبراء بمختلف المجالات.

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