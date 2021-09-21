«سلفولوجي» تطلق منصتها الإلكترونية للارتقاء بمعايير قطاع العلاجات التجميلية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «سلفولوجي»، الشركة الرقمية الناشئة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، موقعها الإلكتروني الأول من نوعه في قطاع التكنولوجيا الصحية، بهدف تمكين العملاء من استكشاف العلاجات التجميلية المتوفرة في الإمارات والسعودية، وذلك من خلال توفير محتوى أصلي وغني حولها، وتمكين العملاء من التعرف على العلاجات والعيادات التجميلية والمقارنة بينها. ويمكن للعملاء الآن الاطلاع على مقالات ومواد تحريرية تعدّها نخبة من الخبراء العالميين في القطاع باللغتين العربية والإنجليزية، وتوضح لهم كل التفاصيل اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة.

ووفقاً لبيانات البحث عبر محرك «جوجل»، يجري المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط أكثر من مليون عملية بحث شهرياً عن العلاجات التجميلية، بينما تظهر بيانات «سلفولوجي» أن المنطقة تشهد إنفاق أكثر من 2.2 مليار دولار سنوياً على هذه العلاجات. وعلى الرغم من ذلك، أشارت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع إلى تعذر العثور على المعلومات المناسبة لحجز العلاجات التجميلية عبر الإنترنت.

وانطلقت «سلفولوجي» بدعم من التمويلات الأساسية، التي قدمها مؤسسها تامر والي وشركة «زينل إنترناشونال» في يونيو 2021 وبلغت قيمتها 17.5 مليون دولار.

وقال تامر والي، مؤسس «سلفولوجي»: «نادراً ما يتم حجز العلاجات التجميلية في المنطقة عبر الإنترنت، حيث يتعذر على العملاء الوصول إلى معلومات مجدية وذات صلة بالعلاجات التجميلية في المنطقة، لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه العلاجات التي تنطوي على قدر كبير من الخصوصية. ومن هذا المنطلق، تتجسد رؤية «سلفولوجي» في توفير منصة لا تضاهى لإثراء معارف العملاء وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وبالتالي مساعدتهم على إطلاق طاقاتهم الكاملة».

وقال روب باي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلفولوجي»: تسعى «سلفولوجي» لإحداث نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا الصحية، عبر توفير وجهة تركز على العملاء في المقام الأول في مجال العلاجات التجميلية. وبدعم من أبرز الخبراء الإقليميين في التقنيات التجميلية وألمع العقول في قطاع الأعمال، وتتمتع «سلفولوجي» بكل المقومات، التي تتيح لها إحداث نقلة نوعية وترسيخ مكانتها في قطاع العلاجات التجميلية، الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات». وابتداء من أوائل 2022، سيكون بمقدور العملاء حجز العلاجات التجميلية في الإمارات والسعودية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني selfologi.com.

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