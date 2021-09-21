افتتاح دايز هوتيل ضمن مجموعة ويندام بإجمالي 131 غرفة في دبي ديرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم مع مجموعة متميزة من الفنادق تضم ما يقارب 9,000 فندق في نحو 95 دولة، عن افتتاح دايز هوتيل ضمن مجموعة ويندام دبي ديرة، الفندق الجديد من الفئة الاقتصادية والمكوّن من 131 غرفة، وهو أول فندق لها في الإمارات يحمل اسم العلامة الشهيرة في هذه الفئة.

ويتميز الفندق بموقعه القريب من معالم دبي الشهيرة وإمكان الوصول المباشر إلى مترو دبي، وهو ينضم إلى فندقي سوبر 8 باي ويندام دبي ديرة وويندام دبي ديرة ضمن جزء من مشروع إثراء ديرة لتعزيز حضور العلامة التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

ويعد دايز إن ضمن مجموعة ويندام واحداً من أكبر الفنادق الاقتصادية وأكثرها شهرة في العالم مع مجموعة عالمية تتكون من 1,600 فندق. ويأتي افتتاح الفندق الجديد في دبي بعد دخول العلامة السوق التركية أول مرة في يونيو 2021 لتمثل العلامة الفندقية الثامنة ضمن مجموعة ويندام في الإمارات بعد إطلاق أول فندق لعلامة لا كوينتا باي ويندام في بر دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميشيل أوجير، المدير الإقليمي لفنادق ومنتجعات ويندام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعدّ دبي واحدةً من أشهر الوجهات المفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم، والذين يبحثون عن خيارات إقامة مختلفة، ما يجعلها المكان المثالي لإطلاق علامتنا التجارية دايز إن ضمن مجموعة ويندام. ويُعد إطلاق فندق دايز هوتيل ضمن مجموعة ويندام دبي ديرة استكمالاً لافتتاح فندقي ويندام دبي ديرة وسوبر 8 باي ويندام دبي ديرة الجديدين ضمن مشروع إثراء ديرة، وإضافة لمجموعتنا التي تضم أكثر من 60 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونتطلع إلى مواصلة توسيع علاماتنا التجارية وعروضنا في الوجهات التي تشكل مقصداً للمسافرين مثل دبي».

بدوره، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: «يسعدنا التعاون مع فنادق ومنتجعات ويندام لدعم مشروع إثراء ديرة بمزيدٍ من خيارات الإقامة، إذ يشكل افتتاحُ فندق دايز هوتيل ضمن مجموعة ويندام دبي ديرة علامة فارقة في تطوير المشروع وتنمية قطاع السياحة والضيافة في دبي».

ويعد إثراء ديرة أحد مشاريع شركة إثراء دبي المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، إذ يمتد المشروع متعدد الاستخدامات على طول الواجهة البحرية المطلّة على خور دبي في الجهة الغربية من منطقة ديرة. ومن المتوقع أن يصبح المشروع واحدة من أكبر الواجهات المائية والاستثمارات التطويرية في العالم، ويهدف إلى توسيع النسيج الحضري لمجتمع ديرة القائم نحو الواجهة المائية.

ويقع الفندق الجديد في إحدى المناطق التجارية المفعمة بالحياة، ما يوفر سهولة الوصول إلى عدد من مناطق الجذب الترفيهية، مثل خور دبي ودبي مول وبرواز دبي وسوق ديرة للذهب ومسجد جميرا بالإضافة إلى العديد من الوجهات التجارية المهمة مثل مركز دبي التجاري العالمي وحي دبي المالي. ويشتمل الفندق على 131 غرفة و4 قاعات للفعاليات والاجتماعات، بالإضافة إلى مجموعةٍ من مرافق الراحة والرفاهية، بما في ذلك مركز لياقة بدنية عصري ومطعمان وخدمة الغرف.

وينضم الفندق الجديد إلى مجموعة ويندام الحالية التي تضم 19 فندقاً في الإمارات، 11 منها في دبي.

وتشارك فنادق ويندام في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم في مكافآت ويندام، برنامج مكافآت الفنادق الأكثر سخاءً في العالم والذي يضم أكثر من 50 ألف فندق ونادٍ ومنتجع ووحدة سكنية مخصّصة للإيجار في جميع أنحاء العالم.

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