بنك الإمارات دبي الوطني يسجل 34 مليون معاملة دفع

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، تسجيل أكثر من 34 مليون معاملة دفع لا تلامسية خلال حملته «معاً، ندفع بميزة عدم التلامس» والتي استمرت لمدة ثمانية أسابيع، محققة بذلك نجاحاً متميزاً.

وانطلقت الحملة في مطلع العام الجاري بالشراكة مع شركة فيزا. وقدمت 3 سيارات بي إم دبليو 520 آي لثلاثة فائزين محظوظين هم: حمد محمد عبد الله أحمد؛ كريم أحمد مدور؛ صالح عمران الطنيجي. وإلى جانب السيارات، تضمنت الجوائز الأخرى 50 جهاز تلفزيون ذكياً بقياس 75 بوصة و200 هاتف آيفون 12 إس، وقد أتاحت الحملة للعملاء فرص المشاركة في السحوبات لقاء كل عملية دفع لا تلامسية يجرونها باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان Visa من بنك الإمارات دبي الوطني، وبفرصة الدخول في السحب الكبير للفوز بمزيد من الجوائز القيّمة.

وحظي العملاء بفرصة إضافية للمشاركة في السحوبات في كل مرة اختاروا فيها الدفع لقاء مشترياتهم من المتاجر عبر تمرير البطاقات للدفع بأسلوب لا تلامسي، كما حصلوا على فرصتين للمشاركة لدى الدفع عبر الإنترنت لإتمام معاملات التجارة الإلكترونية، وعلى ثلاث فرص للمشاركة عن كل عملية دفع أجروها باستخدام المحافظ الرقمية مثل أبل باي أو جوجل باي أو سامسونج باي وأجهزة تتبع اللياقة البدنية مثل فيت بيت باي وجارمين باي. وتمكن العملاء الفائزون من الفوز بجوائزهم عبر إجراء معاملة لا تلامسية أخيرة للحصول على سيارة بي إم دبليو 520 آي مقابل 520 درهماً، وهاتف آيفون 12 إس مقابل 12 درهماً وجهاز تلفزيون ذكي قياس 75 بوصة مقابل 75 درهماً.

وساهمت الحملة بدور ملحوظ في تسريع وتيرة اعتماد المدفوعات اللا تلامسية، حيث شهدت ارتفاع معدلات الإنفاق على كل بطاقة نشطة بنسبة 67٪ مقارنة بمعدلاتها العام الماضي، كما ارتفعت معاملات الدفع عبر كل بطاقة نشطة بنسبة 47٪. وعلى صعيد فئات السوق، شهدت البقالة والمتاجر الكبرى أعلى مستويات الإنفاق باستخدام المدفوعات اللا تلامسية، في حين سجلت الفنادق والمنتجعات أعلى معدلات النمو في قيمة الإنفاق وعدد المعاملات.

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «ساهمت جهودنا بدور محوري في تعزيز الإقبال على اعتماد المدفوعات اللا تلامسية في دولة الإمارات، لاسيّما أن هذه التقنيات اللا تلامسية توفر خياراً أكثر أماناً خلال جائحة «كوفيد 19»، ويسعدنا اليوم أن نكافئ عملاءنا لاعتمادهم هذه التقنيات المتطورة تزامناً مع سعينا المتواصل إلى تعزيز روح التآزر في المجتمع».

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير العام لمجموعة فيزا في دول مجلس الخليجي: «ساهمت الحملة بدور ملحوظ في تشجيع المستهلكين على اختيار المدفوعات اللا تلامسية بدلاً من المبالغ النقدية والتعرف على المزايا العديدة التي توفرها هذه التقنيات. ويسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني للمساهمة في تعزيز اعتماد المدفوعات اللا تلامسية وتسريع التحول إلى المجتمع غير النقدي».

وتشكل المدفوعات اللا تلامسية في بنك الإمارات دبي الوطني 88% من حجم معاملات الدفع الشخصية باستخدام البطاقات. كما سجل البنك نمواً 59% في معاملات المدفوعات اللا تلامسية بما فيها المدفوعات باستخدام البطاقات اللا تلامسية والمحافظ الرقمية في 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019. وارتفعت المدفوعات عبر المحافظ الرقمية بمعدل يزيد على الضعف خلال الفترة نفسها، في حين سجلت المدفوعات باستخدام تقنية التمرير والدفع نمواً بنسبة النصف تقريباً. وشهد البنك أيضاً ارتفاعاً في معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 25% في 2020 مقارنة بالعام السابق.

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