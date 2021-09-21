«نتورك إنترناشيونال» ومنصة المدفوعات الرقمية «إيزيتاب» تطرحان حلول دفع متنقلة لمتاجر الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تعاونها مع منصة «إيزيتاب» التي تعد أحد أكبر مزودي حلول المدفوعات في الهند، بهدف مساعدة التجار في دولة الإمارات على تقليص صفوف الانتظار الطويلة لدفع أثمان المشتريات في المتاجر.

ويأتي حل المدفوعات الذكي «إيزيتاب» ليدعم تطلعات التجار نحو إثراء تجربة العملاء وتعزيز إجراءات السلامة تزامناً مع التعافي الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الدولة واستعداداتها للنمو المتوقع في عدد الزوار القادمين من الخارج. ومن خلال الحل الجديد، يمكن للتجار مسح المنتجات وقبول المدفوعات باستخدام البطاقات في المتاجر أو عند التوصيل، وبالتالي الحد من صفوف الانتظار الطويلة عند محطات الدفع وإضفاء المزيد من الراحة والسهولة على تجربة التسوق. ويتميز ماسح البطاقات المحمول بحجمه الصغير، ويقبل جميع البطاقات الرئيسية، ويمكنه العمل كحل مستقل بالكامل أو مدمج ضمن نظام متكامل للتجار الذين يمتلكون تطبيقات خاصة لأعمالهم.

وقال أندرو كي، رئيس قسم الشركات التجارية والمؤسسات الحكومية في «نتورك إنترناشيونال»: يسعدنا تقديم هذا الحل الذكي والمتنقل لإجراء المدفوعات للتجار والعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً خلال هذه الفترة التي تشهد عودة النشاط التجاري لمسار النمو وإقبالاً متسارعاً على المدفوعات اللا تلامسية. ويأتي تعاوننا مع الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات مثل «إيزيتاب» تأكيداً على التزامنا بتعزيز منظومة المدفوعات في الإمارات وتوفير حلول متميزة تثري قيمة الخدمات والمنتجات التي يقدمها التجار لعملائهم.

قال بياس نامبيسان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزيتاب»: يتضمن الإصدار الذي نطلقه بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» نظام نقاط البيع الذكية (SmartPOS) القائم على منصة «أندرويد» والمصمم خصيصاً لتبسيط وتسريع عمليات الدفع وتمكين قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة المحمولة وإثراء تجربة العملاء، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى ذات القيمة المضافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز