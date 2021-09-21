«تش تاش» تطلق مبادرة لدعم سيدات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «تش تاش» (TishTash) مبادرة جديدة بعنوان TTrajectory، تمكن سيدات الأعمال من الحصول على مبلغ 700 ألف درهم، ودعم كامل في عملية التسويق من أجل تعزيز النمو والإيرادات، والارتقاء إلى مستوى جديد من النجاح في العام 2022.

وتدعو الشركة «سيدات الأعمال» إلى المشاركة في المسابقة التي تم تطويرها بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من ضمنهم «بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة»، «سويشال ستديو»، «فيميل فيوجن نتورك»، «ذا كوميونيكيشن وركس» والمستشارة كيلي لاندبرغ والذين كان لهم دور فعّال في دعم مجتمع الأعمال في دولة الإمارات من خلال إطلاق عدد من المبادرات الناجحة مثل «إس إم إي رايز كوليكتف»، المبادرة الحائزة على مجموعة من الجوائز، وذلك لمساهمتها في تسويق ودعم أكثر من 300 مشروع خلال جائحة «كوفيد 19».

وإيماناً منها بدورها في تمكين المرأة، تهدف «تش تاش» والشركاء المساهمين في هذه المبادرة إلى إحداث تغيير حقيقي في إحدى الشركات المشاركة في الحدث، وذلك عبر جائزة تصل قيمتها إلى 700 ألف درهم مقسمة على النحو التالي:

وسيتم دعم الشركة الرابحة بالخدمات التسويقية والمؤسسية المطلوبة لتطوير وزيادة نموها السنوي بدءاً من 1 يناير 2022. وقالت ناتاشا هاثيرال - شو، المؤسس والمدير التنفيذي، في شركة تش تاش للعلاقات العامة: «نؤمن بالدور القوي التي تجسده الشركات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد. ويعد التسويق والاتصال هو أحد عناصر الأساس في نجاح الشركات، إلا أنه غالباً ما يقلل من أهميته أو لا يتم تخصيص الاستثمار الكافي لأسباب تتعلق بالميزانية. وأتطلع قدماً للنتائج التي ستحصدها مسابقة «TTrajectory» من خلال الارتقاء بنمو إحدى الشركات المحلية».

ويمكن لسيدات الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة في دولة الإمارات، على ألا يزيد عدد موظفيها على خمسين موظفاً، أن يقدمن طلباً عبر الإنترنت، وذلك في 28 أكتوبر عند الساعة الخامسة بعد الظهر عبر الرابط التالي: https://bit.ly/TTracjectory. سيتم اختيار خمس شركات من الطلبات المقدمة، على أن تقيّم أمام لجنة من كبار الشخصيات ورواد الأعمال في نوفمبر. وسيقدم المتأهلون النهائيون عرضاً أمام لجنة من الخبراء والاختصاصيين يليها جلسة حوارية تبث بشكل مباشر.

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