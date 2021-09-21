حاكم الفجيرة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة فيتول العالمية للبترول

المصدر: دبي- البيان

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية دور إمارة الفجيرة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والبنية التحتية اللازمة لشركات الطاقة العالمية وفي دعم وتنظيم الصناعة النفطية في الإمارة، وذلك بما ينسجم مع رؤية التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في قصر الرميلة السيد راسل هاردي الرئيس التنفيذي لشركة فيتول العالمية للبترول الذي قدم للسلام على سموه.

وقال صاحب السمو حاكم الفجيرة إن إمارة الفجيرة باتت تمتلك مكانة متميزة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية لصناعة النفط المحلية والعالمية، كما أصبحت مركزا عالميا لنقل وتخزين وتداول وتزويد وتصدير النفط ومشتقاته.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى التطورات الدولية والإقليمية لسوق الطاقة وسبل تعزيز التعاون والشراكة المستمرة ما بين حكومة الفجيرة وشركة فيتول العالمية للبترول إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجارة الطاقة.

من جانبه شكر السيد هاردي صاحب السمو حاكم الفجيرة وحكومة الإمارة على دعمها لشركة فيتول وتوفير كافة التسهيلات اللازمة في عملها ..مشيدا بدور حكومة الفجيرة ودولة الإمارات العربية المتحدة في اتخاذ التدابير اللازمة الخاصة بكوفيد-19 وتوفير بيئة آمنة للمجتمع والشركات العاملة في الإمارة.

وتعد شركة فيتول للبترول من أكبر الشركات العريقة والرائدة في مجال تجارة النفط والمنتجات البترولية ولها مكاتب إقليمية في عدد من دول العالم.

وتبلغ الطاقة التخزينية للشركة في إمارة الفجيرة أكثر من 1.6 مليون متر مكعب ومنشآت لمعالجة الخام بطاقة إجمالية 80 ألف برميل في اليوم.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد والدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي في حكومة الفجيرة.

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