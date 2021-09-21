سلطان الجابر: الغاز الطبيعي سيقوم بدور محوري في تمكين النمو الاقتصادي في الإمارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) أن الغاز الطبيعي سيقوم بدور محوري في تمكين النمو الاقتصادي في دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.

وقال معاليه خلال كلمته الافتتاحية في معرض ومؤتمر "غازتك 2021" بدبي إن الإمارات تعمل على ترسيخ ريادتها على مستوى المنطقة في مشاريع الغاز الطبيعي وأسواق الهيدروجين الأزرق الناشئة.

وشدد على أن التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة ركيزة أساسية لصناعة الغاز في الإمارات ساهمت في تحويل التحديات البيئية إلى فرص تجارية.

وأكد على أن الشراكات العالمية الراسخة ركيزة أساسية ضمن مبادئ الخمسين وتأتي في صلب نهج الإمارات للنمو الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

وأوضح أن شركة بترول أبوظبي " أدنوك " مستمرة في مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في الإمارات من خلال تنفيذ مشاريع نوعية ضخمة.

وأوضح معاليه في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي، أن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، حققت الريادة على مستوى المنطقة في مشاريع الغاز الطبيعي ونجحت في استغلاله تجارياً مرتكزة على عدد من المبادرات الرائدة في القطاع، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي سيقوم بدور محوري في دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها للنمو الاقتصادي التي حددتها "مبادئ الخمسين".

وقال معاليه: "رسمت ’مبادئ الخمسين‘ مساراً واضحاً للتقدم استناداً إلى عشرة مبادئ إرشادية، تهدف إلى جعل دولة الإمارات الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. وسيلعب الغاز دوراً محورياً في خطط النمو والتوسع، حيث يعتبر المصدر الرئيسي للوقود والمواد الأولية في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات التابع لأدنوك ومشروعنا المشترك ’تعزيز‘".

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ ريادتها على مستوى المنطقة في مشاريع الغاز الطبيعي والأسواق الناشئة للهيدروجين الأزرق، موضحاً أن رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحماية البيئة والتنمية المستدامة، كانت ركيزة أساسية لأدنوك منذ البدايات، حيث استطاعت الشركة تحقيق النجاح في قطاع الغاز من خلال ضمان التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة".

وقال: "بفضل رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بحماية البيئة والتنمية المستدامة، بدأنا في عام 1973 بالحدّ من حرق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج من الآبار والمصافي، والعمل على استغلاله تجارياً وتصديره للعالم".

وأضاف: "لقد حوّلنا أحد التحديات البيئية إلى فرصة تجارية، وكانت تلك علامة فارقة لأعمالنا في قطاع الغاز، وحجر الزاوية الذي قامت عليه ركائز هذه الصناعة. فقد كنا في دولة الإمارات على مدى ما يقرب من خمسين عاماً، ننظر إلى الغاز كفرصة واعدة يجب أن نغتنمها، ولهذا كانت مشروعاتنا العملاقة في مجال الغاز مرتكزة على عدد من المبادرات الرائدة في القطاع".

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تحد من حرق الغاز وتستخدمه اقتصادياً، وأول دولة تبني مصنعاً للغاز الطبيعي المسال، وأول دولة تنتج الغاز فائق الحموضة على نطاق تجاري، وأول دولة تقوم بالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في تعزيز استخلاص النفط، وإنتاج المزيد من الغاز".

وألقى معاليه الضوء على الاستراتيجية الشاملة والمتكاملة لأدنوك التي تم اعتمادها في عام 2018 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، حيث قال: "استفادت أدنوك في السنوات الأخيرة من التقنيات الحديثة للتوسع في مجال الغاز غير التقليدي، والأغطية الغازية، واستكشاف مكامن جديدة. كل هذه النجاحات وضعتنا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات"، مضيفاً: "وللوصول إلى هذا الهدف، نعمل على تطوير أصولنا المنتجة، مثل حقل ’شاه‘ وأصول جديدة مثل الغطاء الغازي الفريد من نوعه في مكمن ’أم الشيف‘ ومشروع ’الحيل‘ و’غشا‘ و’دلما‘".

وقال: "نعمل أيضاً على بناء الجزر الاصطناعية والاستفادة من خبرتنا في مشاريع التطوير عالمية المستوى لضمان خفض التكاليف إلى الحد الأدنى، وزيادة الفوائد التجارية لجميع شركائنا. وستوفر هذه المشاريع مجتمعةً أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ما يكفي لتلبية احتياجات عدة ملايين من المنازل من الكهرباء".

واستعرض معاليه خلال كلمته توقعاته للأفاق المستقبلية لأسواق الغاز الطبيعي، كما تناول الدور المهم للغاز الطبيعي في التحول الذي يشهده قطاع الطاقة.

وقال: "فيما يسعى العالم للتعافي من جائحة كوفيد-19، تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال، وأسواق الغاز إجمالاً، نمواً ملحوظاً على مستوى العالم، مع تجاوز حجم الطلب للعرض. وعلى المدى الطويل، فإن الآفاق المستقبلية تبدو واعدة، مدفوعة بشكل خاص بالنمو في أسواق آسيا. واليوم، يوفر الغاز ما يقرب من ربع إمدادات الطاقة في العالم، وسيستمر في القيام بدور لا غنى عنه في منظومة الطاقة العالمية، إذ لا يوجد وقود آخر يمكنه توفير مصدر طاقة أساسي وموثوق لتدفئة وتبريد المنازل، ودفع قطاع الصناعات الثقيلة والمساهمة في نمو وتطوير الاقتصاد بمستوى منخفض من الانبعاثات".

وأوضح معاليه أن الابتكارات الجديدة تساهم في جعل الغاز أكثر نظافة واستدامة مشيراً إلى أن دولة الإمارات تُطبق التقنيات الحديثة لإنتاج أنواع وقود خالية من الكربون، مثل الهيدروجين.

وقال: "ننتج في أدنوك حوالي 300 ألف طن من الهيدروجين سنوياً باستخدام هذه التقنيات. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية الحالية للغاز، وقدراتنا على التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق تجاري، يمكن لدولة الإمارات أن تصبح لاعباً رئيساً في السوق الناشئة للهيدروجين الأزرق".

وفي ختام كلمته، شدد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر على أهمية التعاون وتضافر الجهود، موجهاً الدعوة لبناء شراكات تستفيد من فرص النمو في قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، منوهاً إلى أن بناء شراكات راسخة في مختلف أنحاء العالم يمثل أحد المبادئ الرئيسية للرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، مؤكداً أن هذا المبدأ كان على الدوام في صلب نهج أدنوك للنمو والتوسع، وسيظل كذلك في المستقبل".

جدير بالذكر أن "غازتك" يعد المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم لقطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة.

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