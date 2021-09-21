16 ألف شركة تنضم لغرفة دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - البيان

انضمت 16 ألف شركة جديدة إلى عضوية غرفة دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وهو ما يوازي إجمالي عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية الغرفة في 2020 بأكمله، في مؤشر إلى جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومكانتها المتميزة مركزاً رئيساً للتجارة العالمية في المنطقة، ما يعكس تنافسية دبي واستمرارها في استقطاب مزيد من المستثمرين والشركاء من أنحاء العالم كافة.

وبلغت نسبة نمو عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نحو 68.5% مقارنة بعدد الشركات المنضمة للغرفة في الفترة ذاتها من 2020، وبلغ عددها آنذاك 9492 شركة، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى أكثر من 275 ألف عضو.

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16 ألف شركة تنضم إلى غرفة دبي في 8 أشهر بنمو %68.5

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