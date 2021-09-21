١٦٠٠٠ شركة جديدة تنضم لغرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت إحصاءات غرفة دبي عن انضمام 15,998 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وهو ما يوازي إجمالي عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية الغرفة في عام 2020 بأكمله، في مؤشر إلى جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومكانتها المتميزة مركزاً رئيساً للتجارة العالمية في المنطقة، كما يعكس تنافسية دبي واستمرارها في استقطاب مزيد من المستثمرين والشركاء من أنحاء العالم كافة والذين وجدوا في دبي الشريك الأمثل والبوابة الأكثر فاعلية للنفاذ لأسواق منطقة واسعة يقدر عدد سكانها بأكثر من ملياري نسمة.

وبلغت نسبة نمو عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نحو 68.5% مقارنة بعدد الشركات المنضمة للغرفة في الفترة ذاتها من عام 2020، وبلغ عددها آنذاك 9492 شركة، ما يرفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى أكثر من 275 ألف عضو.

وأكد حمد بو عميم، المدير العام لغرفة دبي، أن هذه المؤشرات الإيجابية واكبها ارتفاع كبير في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة منذ بداية العام، وقال إن ارتفاع عدد الأعضاء المنضمين لغرفة دبي دليل واضح وعملي على التنافسية العالية لإمارة دبي ومكانتها الاقتصادية ومتابعة مسيرتها في مضمار النمو الاقتصادي المستدام واستعدادها لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية النوعية في الخمسين عاماً المقبلة.

ولفت إلى أهمية هذه المؤشرات وخصوصاً أنها تأتي في ظل عدد من العوامل الإيجابية وفي مقدمتها ما وجهت به القيادة من إجراءات وتدابير لتشجيع النمو الاقتصادي ودعم مجتمع الأعمال عبر الحزم التحفيزية والتشريعات المرنة.

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