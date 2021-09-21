86 % من سكان الإمارات يتطلعون لعطلات دولية

كشفت نتائج استطلاع أجرته «دناتا للسفريات»، شمل آلاف الأشخاص في الإمارات، أن 86 % ممن شملتهم الدراسة، يتطلعون للسفر في رحلات دولية عبر العالم، خلال عامي 2021 و2022.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجري خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، اللذين شهدا أوسع إقبال على السفر من الإمارات، منذ بدء انتشار جائحة «كورونا» عالمياً، فقد اختار 56 % من المشاركين، السفر إلى أوروبا لقضاء عطلاتهم المقبلة، مع تخطيط أكثر من النصف لبرنامج يتراوح بين أسبوع وأسبوعين، ما يمثل زيادة كبيرة في عدد الليالي الفندقية، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تشير أرقام «دناتا للسفريات» في الماضي، إلى متوسط إقامة ثلاث إلى أربع ليالٍ في وجهات أوروبية للمسافرين من الإمارات.

وقالت إيميلي جنكينز رئيس قسم البرامج الترفيهية في «دناتا للسفريات»: أجرينا أحدث استطلاع خلال يوليو وأغسطس، حيث شهدت حركة السفر الدولي نمواً كبيراً، مع فتح العديد من الدول حدودها أمام المسافرين المُطعّمين قبل الصيف، بما في ذلك وجهات في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض دول المحيط الهندي وآسيا. (دبي - وام)

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