بنية الإمارات التحتية تحمي الاستثمارات الرقمية

المصدر: (دبي- البيان)

أكدت شركة «تريند مايكرو - الإمارات»، المتخصصة في مجال تأمين البيانات السحابية، أن الإمارات توفر بنية تحتية قوية لحماية الاستثمارات الرقمية، مشيرة إلى أن جهود الإمارات في التحول الرقمي والذكي، واضحة وجلية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات السحابية المتطورة، والتي تضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وقال مجد سنان مدير عام «تريند مايكرو - الإمارات»: أن ما نحتاجه حالياً، هو استخدام نهج شامل للأمن السيبراني، يُتيح تغطية أمنية كاملة، ويعمل بأحدث التقنيات الاستخباراتية، ليوفر معلومات كافية عن التهديدات. ويجب أن يقوم هذا النهج بدمج عدة حلول أمنية لحماية المؤسسات.

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