«اتحاد المصارف» يناقش مبادرة أخلاقيات البيع ومتطلبات التوطين

المصدر: دبي - البيان‎

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء باتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الثالث لعام 2021 ، وترأّس الاجتماع الذي انعقد عن بعد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف.

وجرت مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة أخلاقيات وسلوكيات البيع التي أطلقها الاتحاد وتسعى إلى بناء إطار عمل لهذه الممارسات ليتبناها جميع أعضاء اتحاد المصارف عقب التوجيهات والتشريعات الصادرة عن المصرف المركزي لحماية المستهلك، بالإضافة إلى خارطة طريق إدارة الثروات في الإمارات والتي أطلقها اتحاد المصارف، والتي تهدف إلى تقديم خدمات تحفيزية لتنمية القطاع المالي بالدولة كي تكون الوجهة المفضّلة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض المجلس أيضاً التقدم الذي حقّقه القطاع المصرفي في مبادرة التوطين التي أطلقها الاتحاد وناقش التطورات الجديدة في هذا الإطار، بما في ذلك استعراض أهداف التوطين المُعزّزة للمصارف العاملة في الإمارات.

وقال عبد العزيز الغرير: تواصل الإمارات قيادة التعافي الاقتصادي في المنطقة من تداعيات (كوفيد 19). ويعمل اتحاد المصارف بشكلٍ وطيد وفعّال مع المصرف المركزي والمصارف الأعضاء لتسريع الانتعاش في جميع قطاعات الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز