أبوظبي تستضيف أسبوع التصميم والبناء ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا 5 - 7 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تستضيف أبوظبي أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا بين 5 إلى 7 ديسمبر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مؤتمر صحفي أمس، تنظيم فعاليتين عالميتين في مجالي الإنشاءات والصناعات التحويلية برعاية دائرة الثقافة والسياحة والعديد من المؤسسات الحكومية والهيئات الإقليمية.

شارك بالمؤتمر عبدالله القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، ومبارك الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات في دائرة الثقافة والسياحة، وخليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة أبوظبي الوطنية للمعارض.

وقال عبدالله القبيسي إن الغرفة تتطلع من من خلال هذين الحدثين إلى استكشاف آليات الارتقاء بقطاعات البناء والتصميم إلى جانب التصنيع والتكنولوجيا المتطورة، ورصد مجالات التعاون المشترك وتحفيز الشراكات الفاعلة وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية في هذا المضمار، مشيراً إلى أن تنظيم الحدثين يأتي ترجمة لمساعي الغرفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية. وأكد في تصريحات للصحفيين أن قطاع البناء والتشييد في الإمارات لم يتوقف رغم الجائحة، مشيراً إلى أن الدولة تشهد تطورات كبيرة متواصلة في مجال البناء والتشييد.

القطاعات المهمة

وأكد مبارك الشامسيأن قطاع سياحة الأعمال وصناعة الفعاليات العالمية، يعد محركاً رئيسياً للسياحة والتنمية الاقتصادية في أبوظبي، لافتاً إلى أن إمارة أبوظبي تعرف عالمياً كوجهة أعمال ومنطقة سياحية رائدة، وتعد من أكثر المدن أماناً في العالم. وأوضح في تصريحات للصحفيين أن أبوظبي استضافت معرضي ايدكس ونافديكس 2021 في ظل جائحة «كوفيد19» وشهد العالم كله بالتنظيم المتميز.

منصة رائدة

أكد آشلي روبرت من شركة كونكت، أن الإمارات وجهة مثلى لمنظمي الفعاليات لتوسيع أعمالهم والارتقاء بها إلى العالمية، مشيراً إلى أن أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا يوفران منصة رائدة للشركات المحلية والعالمية لمناقشة الفرص الاستثمارية.

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