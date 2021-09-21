15.000 خبير ومتخصص في «غازتك» بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات «غازتك 2021»، أكبر معرض ومؤتمر في العالم لدعم قطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، وذلك بمشاركة وحضور حوالي 15 ألف من الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم بصورة مباشرة للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كوفيد 19».

وتضم الفعالية، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، مؤتمراً استراتيجياً ومعرضاً متخصصاً، فضلاً عن سلسلة من الجلسات التقنية المباشرة لمناقشة التحديات التي تواجه الأجندات البيئية وسُبل استثمار التقنيات المتطورة وطرائق العمل الحديثة لمواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق ضمن قطاعات الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة، حيث سيُلقي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الكلمة الافتتاحية.

وتضم الفعاليات الافتتاحية الأخرى جلسةً حواريةً للشخصيات الوزارية تستعرض الرؤى والأفكار المتعلقة بدور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، والخطط المستقبلية لإنشاء اقتصاد هيدروجيني، بالإضافة إلى صياغة خارطة طريق لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة والوقود النظيف.

ويُشارك في الجلسة معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات؛ والدكتور ألب أرسلان بيرقدار، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا؛ والمهندس سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للبترول؛ وعارفين تصريف، وزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا؛ ومحمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك.

وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث: يتناول غازتك 2021 الاستراتيجي الحقائق المتعلقة بالتحول للطاقة عديمة الانبعاثات الكربونية والتحدي الكبير الذي يُواجه القطاع والجهات التنظيمية والمستخدمين النهائيين من حيث الالتزام باتفاقية باريس من أجل الحد من التغير المناخي ودعم قيادة القطاع في رسم خارطة الطريق الضرورية لمستقبل مستدام وحيادي الكربون.

ويستعرض معرض غازتك أحدث الابتكارات والحلول التقنية الرقمية الكفيلة بترك الأثر الإيجابي على عمليات قطاع الغاز والغاز الطبيعي المُسال والهيدروجين والطاقة لأعوام مقبلة.

ويستقطب مؤتمر غازتك الاستراتيجي لهذا العام ما يزيد على 300 من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وواضعي السياسات وعملاء الطاقة الرئيسيين للاجتماع معاً ورسم خارطة طريق لخفض معدلات انبعاثات الكربون.

كما تضم قائمة المتحدثين تيمبر سيلفا، وزير الدولة لموارد البترول في نيجيريا، وتوفيق شودري، وزير الطاقة في بنغلادش؛ وجواو جالامبا، وزير الدولة لشؤون الطاقة في البرتغال؛ وأوديا جامانبيلا، وزير الطاقة في سريلانكا؛ وبرويز شاهبازوف، وزير الطاقة الأذربيجاني. كما ستنطلق مسارات تعليمية خمسة لمؤتمر غازتك الاستراتيجي بالتزامن مع الفعالية.

فرص

يوفر برنامج الفعالية باقةً واسعةً من الفرص أمام الخبراء العاملين في القطاع للاستفادة من خبرات أكثر من 150 من أبرز مهندسي الطاقة من جميع أنحاء العالم، بينما يستعرضون أحدث الابتكارات التقنية والإمكانات المتاحة أمام القطاع في السوق. وتزامناً مع فعاليات غازتك 2021، تنطلق أعمال المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، حيث يُتاح للزوار التسجيل مرة واحدة لحضور الفعاليتين.

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