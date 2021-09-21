صفقات كبيرة على «داماك» بـ 184 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

شهد سوق دبي المالي، أمس، تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على أسهم «داماك العقارية» بقيمة إجمالية 184.44 مليون درهم. وبحسب بيانات السوق، تمت الصفقات على نحو 147.55 مليون سهم بسعر 1.25 درهم للسهم وهو نفس السعر السوقي.

وكان سوق دبي المالي قد أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً).

ووضع السوق شرطاً وهو ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً. ويقوم السوق بتنفيذ الصفقة الكبيرة المباشرة عبر نظام التداول، خلال جلسة خاصة تمتد ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

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