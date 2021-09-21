ضغوط بيع على الأسهم القيادية تهبط بالأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعد تعرضها لضغوط بيعية طالت غالبية الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات، فيما تباينت توجهات المستثمرين الأجانب حيث مالوا نحو الشراء في دبي والتسييل في أبوظبي.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.17% ليغلق عند 2872.03 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، وتراجع سوق أبوظبي 0.8% ليقفل عند 7745.69 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والاستثمار.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.64 مليار درهم موزعة بواقع 1.32 مليار بأبوظبي و315.6 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 412.6 مليون سهم منها 178.2 مليوناً في أبوظبي و234.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 8557 صفقة. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «داماك العقارية» بقيمة 184.4 مليون درهم بسعر 1.25 درهم للسهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.15% مع هبوط «ديار» 5.08% و«الاتحاد العقارية» 2.33% و«إعمار العقارية» 1.19% و«إعمار مولز» 0.96%، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«داماك»، ونزل قطاع البنوك 1.02% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.39% و«دبي الإسلامي» 0.8%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.69%، وتراجع قطاع النقل 1.65%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 36.6 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 17.6 مليون درهم. ولم يرتفع سوى 3 أسهم تصدرها «الفردوس» بنسبة 15% و«تكافل الإمارات» 8.5% و«الإثمار القابضة» 0.52%، فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.28%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.03% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.99% و«أبوظبي الإسلامي» 1.38% و«أبوظبي التجاري» 1.69%، ونزل قطاع الاتصالات 1.05%، وانخفض قطاع العقار 1.9%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.15% بعد هبوط «ألفا ظبي» 0.37% و«إشراق» 1.26% و«الواحة كابيتال» 1.71%، فيما استقر «العالمية القابضة»، ونزل قطاع الطاقة 1.34% مع هبوط «طاقة» 2.34% و«دانة غاز» 0.94% و«أدنوك للتوزيع» 1.37%

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 306.6 ملايين درهم. وحقق «بالمز الرياضية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «مجموعة الشارقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.81%.

إفصاحات

* وافقت شركة ديار للتطوير، على تمديد فترة المناقشات الخاصة بالتسوية مع شركة ليميتليس، بخصوص الحكم الصادر لصاح شركة ديار. وأعلنت عن تعيين شركة خليج آسيا للمقاولات، التابعة لمجموعة آر بي، كمقاول رئيس لبناء برج ريغاليا، المؤلف من 70 طابقاً، في منطقة الخليج التجاري.

* أصدر مجلس إدارة شركة «التأمين فيدلتي المتحدة»، قراراً بالتمرير بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 25 أكتوبر القادم، لمناقشة وإقرار زيادة رأس المال.

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