برنامج لتوطين الخريجين في مجموعة جميرا

المصدر: (دبي ــــــ البيان)

أعلنت «مجموعة جميرا»، العضو في «دبي القابضة»، عن إطلاق البرنامج الوطني للتدريب المهني، بهدف تدريب المواطنين الجامعيين وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع السياحة والضيافة والذي يعد من أقوى قطاعات الدولة، ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة التوطين ضمن المجموعة ودعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقالت منيرة الطاهر، مدير إدارة التوطين والموارد البشرية في «مجموعة جميرا»: «تحرص «مجموعة جميرا» على استقطاب أفضل المهارات وإطلاق برامج التطوير الجديدة ودعم مسيرة نمو الزملاء الإماراتيين ضمن المجموعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز