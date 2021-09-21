«أمازون» توفر 1500 وظيفة في الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

تعتزم أمازون توفير 1500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري، وذلك عبر توسيع شبكة أعمالها تماشياً مع سياسة الاقتصاد الرقمي في الدولة.

وبالتزامن مع النمو المطرد في مستويات الطلب والإقبال على خدمات الشركة، يسهم هذا التوسع في دعم قدرتها على خدمة العملاء والمجتمع بصفة عامة من خلال توفير تجربة أكثر ذكاءً وسرعةً وانتظاماً واتساقاً.

وتعمل أمازون على توفير وظائف جديدة، بينما تمضي قدماً في زيادة القدرة التخزينية لمستودعاتها بنسبة 60% لتقديم مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من المنتجات. وبحلول نهاية العام 2021، ستصل المساحة الإجمالية لمستودعات الشركة في الإمارات إلى ما يزيد على 3.7 ملايين قدم مكعب، ما يعادل حوالي 40 مسبحاً أولمبياً، معززةً بذلك قدرتها على تخزين ملايين المنتجات.

كما يوفر توسع العمليات أيضاً وظائف إضافية لدى البائعين وشركاء التوصيل. وتفتتح الشركة كذلك أربع محطات توصيل جديدة لزيادة المساحة الإجمالية لمحطات التوصيل لديها بنسبة 70% بهدف تسريع عمليات التسليم وتعزيز قدراتها للوصول إلى المزيد من العملاء.

وقال براشانت ساران، الرئيس التنفيذي للعمليات في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نهدف إلى توسيع نطاق أعمالنا للارتقاء بتجربة وخدمات عملائنا في الإمارات، بما يضمن توصيل ما يطلبونه في الوقت والمكان الذي يريدونه. ويؤكد هذا التوسع دعمنا لسياسة الاقتصاد الرقمي في الدولة، إذ نواصل الاستثمار في تطوير موظفينا وعملياتنا والتقنيات التي نعتمدها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز