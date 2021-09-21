١٠٠ فرصة تدريبية بقطاع الوساطة العقارية

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إطلاق برنامج «الوسيط العقاري» الذي يوفر فرصاً تدريبية للمواطنين الإماراتيين بقطاع الوساطة العقارية بالتعاون مع الأكاديمية الإدارية والعقارية بدبي، الأولى من نوعها في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

ويوفر البرنامج الذي تتبناه الشركة 100 فرصة تدريبية للمواطنين بقطاع الوساطة العقارية عن طريق الأكاديمية الإدارية والعقارية، على أن يكون المتدرب من مواطني دولة الإمارات الحاصلين على الثانوية العامة، فيما تصل مدة البرنامج 15 ساعة تدريب.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن المشارك في البرنامج سيحصل على شهادة وسيط عقاري صادرة من الأكاديمية الإدارية العقارية وشهادة وسيط عقاري صادرة من معهد ميتشغان العقاري بأمريكا. وأكد أن الهدف من الموضوع هو تمكين المواطنين للدخول في الوساطة العقارية.

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