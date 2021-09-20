«أڤايا» تستعرض حلولها المتطورة في جيتكس 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أڤايا استكمال استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، واستعراض مجموعة من الحلول التي تلبي احتياجات العملاء في مختلف بلدان المنطقة ومساعدتهم على رفع قدراتهم التنافسية وجهوزيتهم الرقمية.

ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي بين 17 و21 أكتوبر.

وبحسب تقديرات حديثة أصدرتها غارتنر، من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إلى نحو 171 مليار دولار في العام الحالي، ما سيشكل نمواً بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بالإنفاق المسجّل في العام الماضي.

وتحسم هذه التوقعات التزام الحكومات والشركات تحصين القطاعات الحيوية بوجه التحديات، ودعم مساعي التعافي ورفع جهوزية القطاعات الأساسية لاستكمال عملية التحوّل الرقمي وخصوصاً في قطاعات كالتعليم والرعاية الصحية والاتصالات والمؤسسات الحكومية والمصارف ومراكز الاتصال وخدمة العملاء وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتتوقع أڤايا التي تخدم كل هذه القطاعات، أن تقوم حكومات المنطقة بتعزيز مشاريعها الرقمية، وخصوصاً بعدما لمست بشكل مباشر في فترات الإغلاق العام مدى أهمية توافر الأنظمة الرقمية والبنية التحتية الحديثة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، ودور هذه الأنظمة الرقمية في تحقيق استدامة الأعمال في الأزمات.

وستتشارك أڤايا في جيتكس مع زوارها وعملائها وشركائها وممثلي القطاعين العام والخاص الدروس المُستفادة من مرحلة الوباء وأبرز حالات الاستخدام إضافة إلى حلولها التي تواكب تطلعاتهم المستقبلية.

ومن المعروف أن حلول أڤايا المتوافقة مع مختلف نماذج السحابة، تتمتع بمزايا تتيح لها الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الكبيرة وتحليل البيانات وتعلّم الآلات وتقديم أنظمة العمل عن بُعد والعمل الهجين، وغيرها من التقنيات لتعزيز الأعمال والتعاون بين فرق العمل.

وتستجيب حلول أڤايا بشكل دقيق للحاجات الفعلية لدى مختلف القطاعات، وهي أثبتت نجاحها في تلبية احتياجات الأعمال وحتى استباق الطلب المستقبلي نتيجة رصدها المستمر للأسواق من خلال إجرائها الدراسات والاستطلاعات المتواصلة.

وكذلك تستعرض أڤايا في جيتكس 2021، رؤيتها المتعلقة بتمكين المؤسسات من استخدام تنوّع كبير من الحلول الرقمية التي يمكن ربطها ضمن نظام العمل وإعادة تجميعها بأساليب مرنة ومتنوّعة لتلبية احتياجات العملاء بشكل دقيق ومحدد، تماماً كما يتم استخدام أحجار ليغو ذاتها بطرائق مختلفة للخروج بتصاميم جديدة وحلول مختلفة، وهو ما يُطلق عليه تقنياً في عالمي الأعمال والتكنولوجيا مصطلح Composable Solutions.

وهذا بالتحديد ما توفره أڤايا من خلال مجموعة حلولها وأبرزها منصة «وان كلاود» المستندة إلى السحابة والذكاء الاصطناعي.

وقال نضال أبو لطيف رئيس أڤايا العالمية: حينما يتصل المستهلكون والعملاء بالمؤسسات التي يتعاملون معها، يتوقعون تجربة اتصال سهلة، سريعة وسلسة لتلبية طلباتهم خلال التنقل.

وإذا لم تكن المؤسسة التي يتعاملون معها قادرة على تقديم تجربة اتصال سهلة وفعّالة، فسيبحثون عن أطراف أخرى تستطيع تقديم هذا النوع من التجارب. ومن خلال حلول أڤايا المستندة إلى السحابة «وان كلاود» التي سنستعرضها في جيتكس 2021، ستتمكن الشركات من الاطلاع على الحلول الفعالة التي تحتاجها لإعادة تصميم التجارب التي تود منحها لكل من يتعامل معها، وتزويد موظفيها القدرات التي تتيح المحافظة على العملاء.

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