مركز الرحمانية يفتتح مرفق «بلاتفورم فيتنس» قريباً بتكلفة 5.5 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - البيان

يشهد مركز الرحمانية أحد مشاريع تعاونية الشارقة، بداية العام المقبل افتتاح النادي الصحي «بلاتفورم فيتنس»، المرفق الرياضي المتكامل للرجال البالغ تكلفة إنشائه 5.5 ملايين درهم، وذلك بالشراكة مع OWS للاستثمار.

تجارب

ويقدم النادي الجديد لأول مرة في المنطقة تجارب صحية، حيث يوفر لعشاق اللياقة البدنية والراغبين بالتمتع بالنشاط وتناول الأغذية والمشروبات الصحية، وجهة رياضية واحدة تضم ملعبين للبادل تنس (كرة المضرب)، وصالة رياضية، ومطعماً صحياً، وتتميز صالة الألعاب الرياضية بأنها مزودة بأحدث المعدات الرياضية التي تتراوح بين أجهزة التمارين الهوائية إلى معدات تمارين القوة.

وأكد عبدالله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة، أن النادي الرياضي الجديد سيسهم في زيادة الإقبال على مركز الرحمانية الذي أصبح في غضون أشهر قليلة الوجهة الأولى لسكان المنطقة، مضيفاً أن المركز يسعى إلى التشجيع على نمط الحياة الصحية وممارسة الرياضة، بما يتجاوز دوره كمكان للتسوق، وإنما يتطلع لأن يكون وجهة مجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن العديد من المرافق والخدمات.

تعزيز

من ناحيته، قال عويس زهران، المدير التنفيذي لدى شركة OWS للاستثمار: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع مركز الرحمانية لافتتاح أول نادٍ صحي رياضي متكامل، والذي سيعزز اللياقة البدنية لأهالي المنطقة ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز حضور إمارة الشارقة بين الوجهات السياحية الرياضية التي يقبل عليها الزوار من جميع أنحاء العالم، وسنحرص على توسيع مهمتنا المتمثلة في غدٍ أكثر سعادة ونشاطاً في مختلف أنحاء إمارة الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة».

نبذة

يطمح مركز الرحمانية إلى جعل حياة الزوار أسهل وأفضل لكونه محطة واحدة شاملة لجميع الاحتياجات المجتمعية للتسوق والترفيه، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة كشيشة وعلى بعد 10 دقائق من مطار الشارقة.

يوفر مركز الرحمانية تجربة تسوق مريحة تتيح للزوّار تسوق كل ما يحتاجونه، كما بإمكانهم الاستمتاع بمرافق المركز المختلفة بما في ذلك متاجر البيع بالتجزئة، هايبرماركت تعاونية الشارقة، سينما سيتي، فابي لاند، والمزيد من خيارات الترفيه.

هو مركز تسوق مجتمعي مثالي يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة مثل: المركز الصحي، الصيدليات، البنوك والصرافة، «تسجيل» لتسجيل السيارات، فيرست ستوب لخدمات السيارات، مراكز التجميل، المكتبة والقرطاسية، نوادٍ للياقة، والمرافق الصحية، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية الأخرى.

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