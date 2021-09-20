ندوة لبنك رأس الخيمة تبحث تأثيرات البيئة والمجتمع والحوكمة على مشهد الاستثمار

المصدر: دبي- البيان

يستضيف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، بالتعاون مع شركة شرودرز العالمية لإدارة الأصول، ندوة عبر الإنترنت، لبحث عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة، والتي تؤثر في عالم الاستثمار.

وسيفتتح الندوة كيرون فرانكلين مدير إدارة الثروات في بنك رأس الخيمة. والضيف المتحدث هانا سيمونز رئيسة استراتيجية الاستدامة في شرودرز، والتي تعمل بالشراكة مع فرق التعامل المباشر مع العملاء وفرق المنتجات، لتقديم مجموعة من خيارات الاستثمار المتّسقة للعملاء. وستسلط هانا الضوء على الهياكل والسياسات والاتجاهات العالمية لقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة.

وسَتوفر الندوة منتدى للجمهور، لمناقشة وفهم الجوانب العملية لقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، وكيفية تأثيرها في عالم الاستثمار، وما يبحث عنه المستثمرون في ما يتعلق بهذه القضايا. كما ستعقبها جلسة أسئلة وأجوبة، سيكتسب الضيوف من خلالها المزيد من الوضوح والفهم للجوانب المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة. ودعا البنك الجمهور، للانضمام إلى الندوة غداً الثلاثاء، من الساعة 5:00 م إلى الساعة 6:00 م.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز