«عجمان للمسؤولية المجتمعية» ينظم لقاء مع الشركات والمنشآت لرفع مستوى الوعي

المصدر: عجمان - البيان

نظم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اللقاء الدوري للمسؤولية المجتمعية بحضور مجموعة من الشركات والمنشآت الخاصة في إمارة عجمان والمهتمين بمجال المسؤولية المجتمعية. ويأتي اللقاء بهدف رفع مستوى الوعي بثقافة المسؤولية المجتمعية والاطلاع على أفضل الممارسات، وأثر ذلك على المجتمع والأداء الاقتصادي.

ترأس اللقاء ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، فيما قدمت ريتا حداد المدير التنفيذي لشركة «كواليتي ميترز» اللقاء. وأكد ناصر الظفري أهمية اللقاءات التي ينظمها المركز بهدف نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة المؤسسية في الجهات التي تساهم في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن نمو وتطور مجال المسؤولية المجتمعية يحتاج إلى تكاتف الجهود بين كافة الجهات الحكومية والخاصة والنفع العام.

وأوضح دور مركز عجمان للمسؤولة المجتمعية في ترجمة سياسة الإمارة وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في رفع مستوى الوعي بثقافة المسؤولية المجتمعية، لتصبح مبدأً راسخاً بين جميع شرائح المجتمع، ما يُمكننا من مواجهة الأزمات والتحديات والتغلب عليها، ويدعم خططنا لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، تحفزه حكومة متميزة بما يتناسب مع رؤية دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.

وناقشت ريتا حداد خلال اللقاء، طموحات وأهداف مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية وأهميته في تحقيق الاستدامة للشركات، إلى جانب تفعيل دور الشركات والمنشآت الخاصة في حفاظها على البيئة ودعم المجتمع المحلي من خلال الشراكة وتطوير خبراتها في مختلف المجالات، ودعم مراكز الأنشطة والفعاليات المجتمعية.

وأوصى اللقاء بأهمية إنشاء منصة رسمية تحت مظلة مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية تجمع منشآت القطاع الخاص، وتكثيف اللقاءات المشتركة وزيادة التوعية بمجال المسؤولية المجتمعية وضرورة توفير دليل خاص بالمسؤولية المجتمعية ومشاركته مع كافة الأطراف المعنية، ومشاركة المنشآت الخاصة في جوائز المسؤولية المجتمعية، كما أوصى بأهمية توسيع دائرة الشراكات وتطوير برامج توعوية للأفراد والشركات.

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