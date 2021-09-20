«غرفة الشارقة» تبحث مع البرتغال تطوير شراكات ثنائية تخدم مجتمع الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال استقبال وفد اقتصادي برتغالي برئاسة يوريكو بريلهانت دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة والبرتغال، والدور الذي تقوم به الغرفة وسفارة البرتغال لدى الدولة في دفع تلك المساعي الحثيثة إلى آفاق أرحب، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والبرتغال بشكل عام، لتحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم العلاقات المتنامية، وتسهم في إيجاد فرص ومجالات استثمارية جديدة.

كان في استقبال الوفد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة. وضم الوفد مارتا كوستا، مساعدة وزير الدولة البرتغالي للعولمة، وفرانسيسكا جيديس دي أوليفيرا، نائبة المفوض العام للوفد البرتغالي المشارك في إكسبو دبي، ودانيال بونتاس، المستشار الاقتصادي في سفارة البرتغال لدى الدولة.

وبحث اللقاء الذي انعقد في مقر الغرفة وحضره جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وفاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، مجالات التعاون وأهمية العمل على تنظيم برامج مشتركة تصب في خدمة مجتمع الأعمال لدى الجانبين، فضلاً عن تنظيم بعثة تجارية إلى البرتغال في العام 2022، لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل، كما تطرق اللقاء إلى التعريف بالخدمات والتسهيلات والفرص الاستثمارية، وآفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة.

نتائج إيجابية

وأكد عبد الله سلطان العويس متانة العلاقات التي تربط إمارة الشارقة بمجتمع الأعمال البرتغالي، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها البلدان من خلال سلسلة الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والتجارية بين الشارقة والبرتغال، والتي تكللت في شهر يناير الماضي بإطلاق أول مجلس عمل برتغالي على مستوى إمارة الشارقة، الذي يعد باكورة مبادرة الغرفة لتأسيس مجالس الأعمال للدول الشقيقة والصديقة التي تضم رجال أعمال من تلك الدول، فضلاً عن تنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة والبرتغال في شهر يونيو بالتعاون مع الوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار.

بيئة أعمال متميزة

من جانبه أعرب يوريكو بريلهانت دياس، عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها التجارية مع إمارة الشارقة من بوابة الغرفة، مشيراً إلى رغبته في الاستفادة من تجربة غرفة الشارقة الرائدة في دعم مجتمع الأعمال المحلي ودورها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، مبدياً إعجابه الشديد في بيئة الأعمال بإمارة الشارقة، ووصفها بأنها متميزة ومبتكرة وتتمتع بمقومات عالمية ومزايا تنافسية كبيرة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات عموما وإمارة الشارقة خصوصاً تعتبر شريكاً اقتصادياً مثالياً لمجتمع الأعمال البرتغالي، موجهاً دعوة لغرفة الشارقة لزيارة جناح البرتغال المشارك في معرض إكسبو دبي، الذي سيكون منصة لتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال البرتغاليين والإماراتيين وعقد الصفقات التجارية، داعياً الهيئات والشركات الإماراتية العاملة في مجال تشغيل الموانئ إلى زيارة ميناء لشبونة الذي يعد من أهم الموانئ الأوروبية، حيث تتم من خلاله أهم الاتصالات البحرية عبر المحيط الأطلسي، كما أكد حرصه على دفع الشركات البرتغالية لزيارة الشارقة والتعرف على المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة.

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