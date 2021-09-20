بنك دبي التجاري يحصد جائزة «التميز في الابتكار - الخدمات المصرفية للأفراد»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فوزه بجائزة «التميز في الابتكار - الخدمات المصرفية للأفراد» وذلك خلال الحدث السنوي الثالث لـ«فينوفكس الشرق الأوسط 2021» الذي أقيم مؤخراً في كونراد دبي. كما حصل المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، أميت مالهوترا، على جائزة «الشخصية المالية المؤثرة للعام».

وتحتفي جوائز فينوفكس بإنجازات وجهود الأفراد والمؤسسات ومقدمي الخدمات في قطاع الخدمات المالية، حيث تهدف إلى تكريم الرواد الذين أحدثوا تغييراً في هذا القطاع. وقد تم اختيار الفائزين من بين العديد من الترشيحات من جميع أنحاء المنطقة والتي تم تقييمها من قبل لجنة من الخبراء.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: سعداء للغاية بحصولنا على الجائزة. ويمثل الابتكار إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك، تماشياً مع رؤيتنا بأن نكون بنكاً «رقمياً بالكامل». ويعد بنك دبي التجاري رائداً في القطاع المصرفي الرقمي، حيث يوفر أعلى مستويات الخدمات الرقمية عبر جميع المنصات. لطالما كان بنك دبي التجاري سباقاً في تقديم بعضاً من أكثر الخدمات والمبادرات المصرفية الرقمية ابتكاراً في السوق. وتعزز هذه الجائزة عزمنا على الاستمرار في وضع معايير التميز في الخدمات المصرفية الرقمية.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: عالم اليوم السريع يتطلب تقديم حلول مصرفية مبتكرة للعملاء بأسهل وأسرع طريقة يمكن أن توفرها التكنولوجيا. وقد قمنا بالاستثمار في الأشخاص المناسبين والتكنولوجيا والعمليات لتزويد عملائنا بمجموعة من العروض والابتكارات الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة. وقد أطلقنا بعضاً من أكثر الحلول المصرفية الرقمية ابتكاراً مثل حساب CBD Digi وبطاقة CBD One وتطبيق CBD للموبايل".

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