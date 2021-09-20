«نخيل» تحتفي بـ«مهرجان دبي للمفروشات» بمسابقات وعروض وتخفيضات

المصدر: دبي - البيان

تحتفي «نخيل» بالنسخة الثالثة من «مهرجان دبي للمفروشات»، الحدث السنوي على مستوى المدينة الذي يعرض أحدث أنماط المفروشات ومتعلقاتها، في مراكز تسوق «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«سوق التنين»، بمجموعة من المسابقات والعروض الترويجية والتخفيضات المدهشة، والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وسوف يحظى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون على أراضيها بفرصة إجراء تعديلات على منازلهم وتجديدها والاستمتاع بصفقات حصرية، بما في ذلك فرصة الفوز بتغيير شكل غرفهم من خلال بعضٍ من أفضل وجهات البيع بالتجزئة التابعة لـ«نخيل» حتى نهاية سبتمبر الجاري.

«نخيل مول» في «نخلة جميرا»

• أنفق 500 درهم لدى «إيبارازا» و«شاتلز أند مور» و«إيس» و«يوسك»، والكثير غيرها.. واحصل على شمعة حصرية محلية الصنع نباتية والخالية من التجارب القاسية على الحيوانات من العلامة التجارية الفاخرة المستدامة «Light of Sakina Candles»، وهو ما يضفي إحساساً بالهدوء والسكينة على كل بيت.

• استمتع بخصم من 25% إلى 75% لدى «إيبارزا»، الفرع الوحيد لهذه العلامة التجارية في المدينة الموجود حصرياً في «نخيل مول» والذي يجمع ما بين الشعور بفخامة الجودة والتصميم والمواد وبأسعار عادلة ومعقولة.

• استكشف مجموعة من متاجر الأثاث والديكور المنزلي الفاخر مثل «شاتلز أند مور»، والذي يتميز بتشكيلة واسعة من الأثاث المنزلي والإكسسوارات التي تتراوح ما بين العصري والحديث والدارج والمتميز والأنيق، بالإضافة إلى متجر «إيس» لتحسين المنازل الذي يقدم حلولاً مفيدة وأدوات ومعدات تصليح البيوت، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها.. أضف إلى ذلك «يوسك»، المتجر المتخصص بمستلزمات النوم والأثاث المنزلي المصممة على الطريقة الاسكندنافية ومستلزمات الأسرّة والوسائد والمراتب.

ابن بطوطة مول

شارك في منافسة مدهشة في «هومز آر آس»، العلامة التجارية المفضّلة، وذلك من خلال تأثيث أي ركن في منزلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأثاث والديكور المنزلي والإكسسوارات. شارك صورة لتلك المساحة المزخرفة حديثاً على موقع الفيسبوك أو على تطبيق الإنستغرام باستخدام الوسم @homesrusstores @dsssocial أو #DubaiHomeFestival @ibnbattutamall للدخول في السحب على قسائم بقيمة 500 درهم لإنفاقها في جميع متاجر «هومز آر آس». ويتعيّن على المشاركين التأكد من إرسال رسالة مباشرة إلى «هومز آر آس» مع رقم الفاتورة على الإنستغرام لاستكمال مشاركتهم.

سوق التنين

هل أنت بحاجة إلى إجراء تعديلات على منزلك؟ إذاً توجه إلى «سوق التنين» الذي يضم أكثر من 5 آلاف متجر صيني للبيع بالتجزئة توفر كل ما يلزم للمنازل والحدائق وغيرها الكثير، وأنفق 300 درهم للحصول على فرصة للفوز بتغيير مجاني لإحدى غرفك يتم تنفيذه من قبل أحد أكثر مصممي الديكور الداخلي موهبة في «سوق التنين».

ويشار إلى أن ساعات العمل في «نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» تبدأ من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 ليلاً من السبت إلى الأربعاء، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الخميس إلى الجمعة.

أما ساعات العمل في «سوق التنين» فتبدأ من الساعة 10 صباحاً ولغاية 10 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 10 صباحاً ولغاية 11 ليلاً من الخميس إلى السبت.

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