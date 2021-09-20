«دبي للاستثمار العقاري» تطور «ميلينيوم بلايس مردف» بإجمالي 248 وحدة فندقية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، عن عقدها لشراكة مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتتاح فندق «ميلينيوم بلايس مردف»، أول فندق عصري من نوعه في منطقة مردف، وذلك ضمن مشروع تلال مردف الذي تطوّره «دبي للاستثمار العقاري» التابعة لشركة دبي للاستثمار.

وشدد عبيد محمد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «نطمح من خلال تطويرنا للمشروع الجديد في مردف إلى تسليط الأضواء على الطبيعة الخضراء والمتميزة للمنطقة التي توفر بيئة اجتماعية مميزة لسكان المشروع. ويتطلب تحقيق ذلك شريكاً استراتيجياً في قطاع الضيافة، يشاركنا ذات الرؤية والتوجهات، لذلك يسعدنا تشاركنا مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، كونها من رواد قطاع الضيافة في المنطقة وعلى دراية كاملة بمتطلبات جمهورنا المستهدف، ونحن واثقون أن أداءها سيفوق توقعاتنا».

وتدير فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا عدداً من العلامات التجارية في مجال الضيافة، من بينها «ميلينيوم بلايس» (Millennium Place) التي تتميز بطابع عصري يجتذب الجيل الجديد من المسافرين، ما يجعل فندق «ميلينيوم بلايس مردف» وجهة مثالية لمحبي الترفيه والحياة الاجتماعية.

من جهته، أعرب بسام بو سليمان، المدير العام لفندق «ميلينيوم بلايس مردف» عن سعادته بهذه الشراكة، وأضاف: «يشرفنا أن نكون جزءاً من مشروع تلال مردف، وهو مشروع رائع ووجهة متميزة تتوافق مع توجهات فنادقنا. ومع اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، نتطلع لاستقبال ضيوف دبي الكرام الذين يرغبون بالمشاركة في ما ستقدمه دبي من فعاليات وبرامج مصاحبة لهذه الفعالية الكبرى المنتظرة ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل».

وأضاف بو سليمان: «يتميز فندقنا بموقعه الفريد في مشروع تلال مردف وإطلالته المذهلة على حديقة مشرف، ما يجعله وجهة رائعة لمحبي الطبيعة ومن يستمتعون بركوب الدراجات الهوائية في أحضان الطبيعة. كما يتميز الفندق بعروضه المميزة لخيارات المشروبات والمأكولات والترفيه التي سيستفيد منها سكان المشروع، ومناطق مردف والخوانيج».

ويقدم الفندق لضيوفه 248 وحدة فندقية، مؤلفة من 116 غرفة وجناحاً، و132 شقة فندقية مخدّمة، ويتميز بأحدث التجهيزات العصرية والإطلالة الرائعة على حديقة مشرف، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من خيارات المطاعم والترفيه مثل مطعم «هنتر أند بارل» الأسترالي ومطعم «باتشيغ» اللبناني الأرمني وردهة «هابانو» للسيجار والمشروبات، بالإضافة إلى غرف الاجتماعات وصالة الألعاب الرياضية، لتجعل من «ميلينيوم بلايس مردف» الوجهة المثالية للقاءات الترفيه أو العمل خارج ضجيج المدينة.

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