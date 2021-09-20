حلول «فليكس باي» تعزز الثقة المالية بين الشركات وموظفيها

المصدر: دبي ـ البيان

توصلت «فليكس بايFlexxPay» شركة التكنولوجيا الماليّة ذات التأثير الاجتماعي واسع النطاق مع الحضور الإقليمي البارز عبر مكاتبها في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى أحدث حلول التكنولوجيا الماليّة والتي من شأنها تعزيز مستوى الثقة المالية بين الشركات وموظفيها وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي للموظفين ذوي الرواتب في جميع أنحاء المنطقة.

وتعد «فليكس باي»منصة رائدة في المنطقة للوصول إلى الدخل المكتسب والتمتّع بالعديد من المزايا الماليّة، حيث تعمل على إحداث تغيير مباشر في ديناميكيات العلاقة الماليّة بين صاحب العمل والموظف من خلال تمكين الموظفين والمتقاعدين من الوصول إلى جزء من دخلهم المكتسب وقتما يريدون وأينما كانوا. أصبحت الرواتب والعمولات والمعاشات التقاعديّة متاحة لأي شخص في أي وقت من خلال منصة «فليكس باي» الذكيّة والسبّاقة في مجال التكنولوجيا الماليّة، من خلال بيئة آمنة وسهلة الاستخدام وفي الوقت الفعلي، بشكل يؤمّن المنفعة القصوى لكافة الأطراف المعنيّة.

وتعمل «فليكس باي» على توطيد العلاقة بين عملائها من الشركات وموظفيهم، كما تقلل من معدل الدوران الوظيفي وأيام الغياب، حيث تساهم في زيادة الحوافز ورفع مستوى الإنتاجيّة في العمل. وتستخدم منصة الدفع هذه، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أكثر التقنيات والبنية التحتية حداثة، بالإضافة إلى الأمان المعزز الذي تقدمه لعملائها بنفس مستوى المصارف.

وقال مايكل تروشلر الرئيس التنفيذي لشركة «فليكس باي» قائلاً: «تضمن «فليكس باي» لعملائها من الشركات علاقة ماليّة متوازنة وموثوقة مع موظفيها، عبر إزالة الضغوط الماليّة عن كواهلهم، وإتاحة التركيز على العمل بدلاً من التفكير في كيفيّة حل أي طارئ مالي».

وأضاف تروشلر: «لدينا قناعة راسخة بأحقية كل شخص على الوصول إلى دخله المكتسب وقتما يرغب في ذلك ويشاء، حيث من الأهميّة بمكان الانتباه إلى حجم الاستفادة والميزات الثابتة التي تعود على الشركات لدى حصولها على قوّة عاملة مُحفَّزة ومُنتجة، في الوقت الذي نساهم فيه بإزالة أعباء العمل على أقسام الموارد البشرية للتعامل مع طلبات السحب المسبق على الرواتب. كما لا يستوجب ذلك أي تكلفة إضافيّة على الشركة ولا يؤثّر على تدفقها النقدي، ممّا يولّد قيَماً جديدة على نطاق نمو مستويات الربحيّة والكفاءة والسمعة المؤسسيّة».

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تعتمد الشركات خدمات «فليكس باي»، يمكن للموظفين تحميل التطبيق والوصول المباشر لجميع الخدمات المتاحة بسهولة تامّة. ونتيجة لثقة ورضا المتعاملين، شهدت الشركة زيادة ملحوظة في الاشتراكات بنسبة تزيد على 60% في الأشهر القليلة الماضية فقط.

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