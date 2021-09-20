انطلاق "غازتك 2021" غداً في دبي بمشاركة وحضور 15 ألفاً من الخبراء المتخصصين في العالم

المصدر: وام

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات غازتك 2021 أكبر معرض ومؤتمر في العالم لدعم قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقة وذلك بمشاركة وحضور حوالي 15 ألفا من الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم بصورة مباشرة للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وتضم الفعالية التي تستمر لغاية 23 سبتمبر مؤتمرا استراتيجيا ومعرضا متخصصا، فضلا عن سلسلة من الجلسات التقنية المباشرة لمناقشة التحديات التي تواجه الأجندات البيئية وسبل استثمار التقنيات المتطورة وطرائق العمل الحديثة لمواكبة المتطلبات المتغيرة للأسواق ضمن قطاعات الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقة حيث سيلقي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ الكلمة الافتتاحية.

وتضم الفعاليات الافتتاحية الأخرى لغازتك 2021 جلسة حوارية للشخصيات الوزارية تستعرض الرؤى والأفكار المتعلقة بدور الغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، والخطط المستقبلية لإنشاء اقتصاد هيدروجيني بالإضافة إلى صياغة خارطة طريق لتلبية الحاجة المتزايدة للطاقة والوقود النظيف.

ويشارك في الجلسة الوزارية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ووزراء من عدد من الدول ومعالي محمد باركيندو سنوسي الأمين العام لمنظمة أوبك.

وقال كريستوفر هدسون رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة لمعرض ومؤتمر غازتك: يتناول مؤتمر غازتك 2021 الاستراتيجي جميع الحقائق المتعلقة بالتحول نحو الطاقة عديمة الانبعاثات الكربونية والتحدي الكبير الذي يواجه القطاع والجهات التنظيمية والمستخدمين النهائيين من حيث الالتزام باتفاقية باريس من أجل الحد من التغير المناخي ودعم قيادة القطاع في رسم خارطة الطريق الضرورية لمستقبل مستدام وحيادي الكربون. كما يستعرض معرض غازتك أحدث الابتكارات والحلول التقنية الرقمية الكفيلة بترك الأثر الإيجابي على عمليات قطاع الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقة لأعوام مقبلة.

ويستقطب مؤتمر غازتك الاستراتيجي لهذا العام ما يزيد عن 300 من أبرز الوزراء الحكوميين وقادة قطاع الطاقة وواضعي السياسات وعملاء الطاقة الرئيسيين للاجتماع معا ورسم خارطة طريق لخفض معدلات انبعاثات الكربون ويبرز من بين أهم موضوعات النقاش كل من إدارة عمليات إزالة الكربون ومعالجة الانبعاثات والتمويل والاستثمار في المشاريع؛ وكيفية تكييف نماذج الأعمال في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19 وموردي الطاقة المتكاملة وديناميكيات العرض والطلب على الغاز والغاز الطبيعي المسال والدور الرئيسي المحتمل للهيدروجين في المرحلة الانتقالية لقطاع الطاقة وتنويع القوى العاملة في قطاع الطاقة المستقبلي إلى جانب التبادل التجاري والمقاولات والتسعير ومواضيع البناء والهندسة والمشتريات ومستجدات المشاريع وآخر تطوراتها والسياسات المناخية؛ ودور الغاز في القطاع.

كما ستنطلق المسارات التعليمية الخمسة لمؤتمر غازتك الاستراتيجي بالتزامن مع الفعالية الرائدة لتشمل المواضيع المرتبطة بالهيدروجين، والمنصات البحرية ومفاهيم البناء والهندسة والمشتريات والمشاريع إضافة إلى طرق المعالجة ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاع ويوفر برنامج الفعالية أيضا باقة واسعة من الفرص أمام الخبراء العاملين في القطاع للاستفادة من خبرات أكثر من 150 من أبرز مهندسي الطاقة من جميع أنحاء العالم، بينما يستعرضون أحدث الابتكارات التقنية والإمكانات المتاحة أمام القطاع في السوق.

يشار إلى أن معرض ومؤتمر غازتك ينعقد بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية واستضافة مشتركة بين شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ وشركة رويال داتش شل للنفط وشركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال مما سيوفر منصة متميزة للنقاش وتبادل الأفكار والمعرفة بين كبار صناع القرار وقادة الفكر حول هدف القطاع في تحقيق مستقبل طاقة محايد للكربون، وبأسعار معقولة للجميع بحلول عام 2050.

وتزامنا مع فعاليات غازتك 2021 تنطلق أعمال المؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول حيث يتاح للزوار التسجيل مرة واحدة لحضور الفعاليتين.

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