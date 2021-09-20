الإمارات تناقش الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة

المصدر: دبي - حصة بن غويفه

يشارك معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإحسان قطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي اليوم في جلسة افتراضية حول آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة، وأحدث المبادرات الحكومية ضمن مشاريع الخمسين.

وتناقش الجلسة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، فرص الاستثمار التي توفرها الدولة لرجال الأعمال في الإمارات، والدور الذي تلعبه مشاريع الخمسين في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة التجارة الدولية.

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