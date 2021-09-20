التضخم يتراجع 0.02% بالإمارات في يوليو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات التضخم في الإمارات 0.02% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2020، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.07% مقارنة بشهر يونيو المنصرم.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن وصول التضخم إلى 106.62 نقاط في يوليو الماضي مقابل 106.64 نقاط في يوليو 2020، ومقابل 106.7 نقاط في يونيو 2021.

وأوضح المركز أن تراجع التضخم السنوي جاء على أثر هبوط 7 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 4.32% والأغذية والمشروبات بنسبة 1.53% والملابس والأحذية 8.79% والتبغ 0.01% والاتصالات 0.04% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.44%، والمطاعم والفنادق 0.28%. بينما ارتفع على أساس سنوي 5 مجموعات تصدرها خدمات النقل بنحو 10.58%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.1% وخدمات الصحة 0.51% والتعليم 1.24%، والترويج والثقافة 17.18%.

وجاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب هبوط 6 مجموعات رئيسية تصدرها الملابس والأحذية بنسبة 0.75% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.37% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.13% والاتصالات 0.03% والترويج والثقافة 3.87% والسلع والخدمات المتنوعة 1.31%، بينما استقرت مجموعة التعليم دون تغيير، وارتفعت مجموعات الأغذية والمشروبات 0.24% والتبغ 0.55% وخدمات الصحة 0.03% وخدمات النقل 1.64% والمطعام والفنادق 0.03%.

وعلى مستوى كل إمارة على حدة، انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.23% في أبوظبي، و0.23% في الشارقة، و0.17% في عجمان، بينما ارتفع بنسبة 0.27% في دبي، و0.21% في أم القيوين، و0.02% في رأس الخيمة، و0.13% في الفجيرة.

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