جلسة تناقش اليوم فرص «مشاريع الخمسين»

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

ينظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، اليوم، جلسة افتراضية حول آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في الدولة، وأحدث المبادرات الحكومية ضمن «مشاريع الخمسين»، التي تعلن عنها الحكومة خلال سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني في الإمارات.

يشارك في الجلسة، معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإحسان قطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي. وتتناول المناقشات «مشاريع الخمسين»، ودورها في تعزز مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، وفرص الاستثمار الواعدة التي توفرها الدولة لرجال الأعمال في الإمارات. وأكد إحسان قطاونة رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، لـ «البيان الاقتصادي»، أن الجلسة تستعرض آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال بالدولة.

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