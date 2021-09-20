قمة مجالس الإدارة تنطلق بأبوظبي اليوم وتتضمن11 جلسة و18 حلقة نقاش

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

تنطلق اليوم في أبوظبي فعاليات لـ«قمة مجالس الإدارة» تحت رعاية الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وتستمر القمة 3 أيام، وتتضمن 11 جلسة رئيسية، و18 حلقة نقاشية تفاعلية.

تغييرات إيجابية

أكدت عائشة محمد سعيد الملا عضو المجلس الوطني - في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أنها سوف تشارك في فعاليات «قمة مجالس الإدارة» بهدف دعم أجندة المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنها نائب أول رئيس مجلس الإدارة في شركة «ام اس ايه كابيتال».

وأوضحت أن مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات يأتي في أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الإمارات شهدت تغييرات إيجابية، وقطعت شوطاً كبيراً في السنوات الأخيرة في مجال التوازن بين الجنسين.

وقالت: المرأة الإماراتية توجد اليوم في مجالس الإدارة على مستوى القطاعين العام والخاص. وأضافت: إن الإمارات شهدت العديد من المبادرات، التي تعزز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ودخولها عالم الأعمال، مشيرة إلى أنه في ظل جائحة «كوفيد 19» أثبتت الإماراتية قدرتها وكفاءتها لتولي مناصب قيادية في إدارة المجالس، وأن الإمارات تعتبر نموذجاً يحتذى لدعم المرأة وتمكينها، وأن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان يؤمن بأن النساء والرجال شركاء متساوون في مسيرة التنمية.

محفز

وأكدت ديانا وايلد، الشريك المؤسس لـ«أرورا 50» لـ«البيان الاقتصادي» أن القمة تعد محفزاً رئيسياً لتسريع التوازن بين الجنسين على مستوى مجالس الإدارة. ومنذ العام الماضي، تمكنا عبر مبادرتنا الرائدة «مسار 20» من دعم النساء في المراحل الأولى من مسيرتهن المهنية ضمن مجالس الإدارة، والتي أتاحت لهن معرفة كيفية إضافة القيمة إلى المجلس، وما يتطلبه الأمر لبناء مسيرة مهنية مستدامة في مجلس الإدارة، ونجحنا في دورة هذا العام في جذب أكثر من 1000 مشارك من الوزارات، والكيانات الحكومية والمنظمين وأعضاء المجالس.

مشاركة

يشارك في الفعاليات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وسارة عوض عيسى مسلم، عضو المجلس التنفيذي، وهدى الهاشمي، رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة الإمارات، وعدد من الوزراء، وصناع القرار، والمنظمين، ورؤساء الشركات لتشجيع الحوار المثمر حول تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى مجالس الإدارة بالشركات المدرجة.

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