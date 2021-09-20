«قرقاش» تطلق أول برنامج لتدريب الموهوبين

المصدر: دبي - أحمد صديق

أطلقت مجموعة قرقاش أمس «آي ستارت» (iStar)، وهو برنامج تدريب وتوظيف فريد من نوعه للمواطنين يهدف إلى منح المواهب المحلية منصة لاستكشاف الوظائف في مجال تجارة وصيانة السيارات في الدولة، وهو المشروع الثاني في إطار حملة التوطين الشاملة للمجموعة. يأتي هذا الإطلاق تماشياً مع رؤية الحكومة لزيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري لدولة الإمارات.

تم تصميم البرنامج والذي يستمر لمدة ثمانية أشهر، بهدف تطوير المهارات الأساسية للمواطنين المقبلين على العمل في القطاع الخاص، حيث يمكن لجميع الخريجين الجدد المشاركة في البرنامج وكذلك المهنيين العاملين. وخلال فترة التدريب، سيحصل المتدربون على تدريب احترافي عالمي المستوى وخبرة عملية في المعاملات اليومية مع العملاء.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: بصفتنا شركة ملتزمة دائمًا بمبادرة التوطين الحكومية، قمنا بإطلاق برنامج التدريب الجديد استجابة للمبادرة الحكومية الأخيرة.

من جانبة، قال أحمد خضر خان الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في المجموعة: تم تطوير برنامج التدريب التقني الجديد لجذب المهنيين الشباب وتزويدهم بمنصة تعليمية تمكنهم من تعلم مهارات جديدة ومعرفة الخبرات الأساسية. اليوم، دولة الإمارات لديها قطاع خاص ناشئ، وكوننا واحدة من المؤسسات التجارية الرائدة في الدولة، نسعى لبناء الجيل القادم من المواهب الإماراتية وتقديم الأفضل لهم في مشهد الأعمال الحالي والمستقبلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز