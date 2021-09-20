عمار النعيمي يوجه بإرجاء الرسم السياحي في مصفوت ومزيرع والمنامة

المصدر: عجمان - وام

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إرجاء تطبيق الرسم السياحي المقرر على المنشآت الفندقية فئة «الاستراحات» في مناطق مصفوت ومزيرع والمنامة حتى نهاية العام 2023 مع تخفيض متطلبات الأنظمة الإلكترونية المفروضة على المنشآت الفندقية فئة «الاستراحات» دون الإخلال بالاشتراطات الأساسية للتقارير الدورية.

تأتي هذه التوجيهات بهدف دعم نشاط الاستراحات السياحية في تلك المناطق، وبما يسهم في توسيع واستقطاب الاستثمار السياحي للمناطق التابعة لإمارة عجمان.

وأكد سموه أن حكومة عجمان تحرص باستمرار على دعم القطاع السياحي وتحسين المناخ الاستثماري للقطاع وتطوير الإجراءات المعتمدة بشكل مستمر وفعّال ليواجه كل التحديات، وبما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي بكل مناطق الإمارة.

وقال إن إطلاق مثل هذه المبادرات جاء ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وحرصه على تطوير البنية التحتية وتعزيز المشهد السياحي في مدن الإمارة من أجل جذب الزائرين والسائحين للمناطق والمنتجات الترفيهية التي تضم آثاراً ومواقع تراثية وتاريخية إضافة لتلبية متطلبات النمو والازدهار في تلك المناطق، مشيراً إلى أن الاهتمام وتوسيع الاستراحات السياحية وزيادتها جاء استجابة للطلب المتزايد على المرافق السياحية، وأن إرجاء الرسم على تلك المناطق يهدف إلى تشجيع المستثمرين على مزيد من بناء الاستراحات، وبما يساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية لنشاط «الاستراحات السياحية» في الإمارة.

وثمّن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان توجيهات سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي. وقال إن هذه التوجيهات ستساهم بشكل مباشر في زيادة الفرص لمستثمري القطاع السياحي بكل مناطق الإمارة، مما سيوفر المناخ الاستثماري التنافسي الجاذب لرؤوس الأموال في نشاط الاستراحات السياحية.

وأضاف إن هذه التوجيهات دليل على الرؤية الثاقبة لسموه لتشجيع السياحة ودعم القطاع الاقتصادي في الإمارة عبر تحفيز الاستثمار في مختلف المناطق والمدن.

برامج وخطط متكاملة

وأوضح أن لدى الدائرة برامج وخطط متكاملة وشاملة ترمي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بعجمان، ونسعى من خلالها، وبالتعاون والتنسيق مع شركاء استراتيجيين مهتمين بالقطاعات التسويقية السياحية والتجارية، نقل المعرفة والتجارب الرائدة التي تثري المجتمع وترتقي به، فنحن لا نستهدف العوائد المادية بل نتطلع إلى الجودة، ونؤكد أن إمارة عجمان لديها جميع المقومات المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات ونموها واستمراريتها، وأهمها دعم قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع الحيوي والحماية القانونية التي تدعم وتحمي المستثمرين والبنية التحتية المتطورة.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن القيادة الرشيدة في عجمان تسعى بشكل دائم ودؤوب لتوفير بيئة محفزة للمستثمرين، وتُعنى بتقديم كل أنواع الدعم، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الدائرة تولي اهتماماً دائماً ولافتاً إلى فتح آفاق العمل في الإمارة، وإقامة المشاريع السياحية النوعية الناجحة والمستمرة.

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