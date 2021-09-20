سوق دبي يواصل الصعود للجلسة الثالثة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصل سوق دبي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة أمس، مستقراً أعلى حاجز 2900 نقطة، وذلك بدعم مكاسب أسهم البنوك بقيادة «الإمارات دبي الوطني» الذي واصل التحليق لأعلى مستوياته منذ الإدراج، فيما انخفض سوق أبوظبي بضغط هبوط الأسهم القيادية في قطاعات الاتصالات والبنوك. وارتفع سوق دبي 0.17%، توازي 4.84 نقاط، ليصل إلى 2905.9 نقاط بدعم صعود أسهم البنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.95% تعادل 75.12 نقطة ليغلق عند 7808.09 نقاط.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.48 مليار درهم موزعة بواقع 1.34 مليار بأبوظبي و135.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول علي 265.13 مليون سهم منها 187.7 مليوناً بأبوظبي و77.4 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 7182 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.42% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.7% و«دبي الإسلامي» 0.2%، وزاد قطاع الاستثمار 0.76%، مدفوعاً بمكاسب «سوق دبي المالي» 1.87% و«دبي للاستثمار» 0.56%، فيما انخفض «شعاع» 1.29%.

ونزل قطاع العقار 0.13% بضغط هبوط «إعمار مولز» 0.48% و«إعمار للتطوير» 1.99%، فيما استقر «إعمار العقارية» وارتفع «داماك» و«الاتحاد العقارية» بنحو 1.63% و1.01% على التوالي، وهبط قطاع النقل.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 49.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 22.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 17.09 مليون درهم. وحقق «عمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.78%، فيما كان «الصناعات الوطنية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.89%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.89% مع تراجع «أبوظبي الأول» 2.46% و«أبوظبي التجاري» 0.65% و«الشارقة الإسلامي» 0.57%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.52%، ونزل قطاع الاتصالات 1.32%، وانخفض قطاع الطاقة 0.25%.

وارتفع قطاع العقار 0.48%. وزاد قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.03%. وتزعم «العالمية القابضة» النشاط جاذباً 332.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 282.1 مليون درهم. وحقق «مجموعة الشارقة» أكبر ارتفاع بنسبة 11.87%، فيما كان «سوداتل» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.74%.

استثمار أجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون والعرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 12.9 مليون درهم، فيما مال المواطنون نحو البيع، وعمد المواطنون والعرب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 40.1 مليون درهم، بينما اتجه الأجانب والخليجيون نحو البيع.

إفصاحات

* شهد سوق دبي المالي، أمس، إطلاق عقود أسهم مستقبلية جديدة على الأسهم الفردية لثلاث شركات مدرجة في السوق، هي دبي للاستثمار، وسوق دبي المالي، وشعاع كابيتال، ليرتفع عدد العقود المتداولة في السوق إلى 33 عقداً على الأسهم الفردية، لـ 11 شركة مدرجة، وتمتد آجال العقود إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور.

* أعلنت أمانات القابضة تعيين جون ايارلاند بمنصب الرئيس المالي .

* أظهرت المراجعة الفصلية لمؤشر (S&P UAE Domestic Liquid 20/‏35 Capped Index)، الذي يضم الأسهم الكبرى من حيث رأس المال السوقي، ومستوى السيولة بالإمارات، أمس، إضافة شركات أغذية، منازل، سيراميك رأس الخيمة، والواحد كابيتال، فيما لا توجد أسهم مستبعدة.

* أظهرت المراجعة الفصلية لمؤشر (S&P UAE Domestic Shariah Liquid 35/‏20 Capped Index) أمس إضافة شركة منازل، فيما لا توجد أسهم مستبعدة.

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